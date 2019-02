Parkiet: Nowe przepisy nie zatrzymały rosyjskiego węgla

Nowe przepisy odnośnie jakości węgla doprowadziły do graniczenia sprzedaży na rynku detalicznym węgla z polskich kopalni, ale nie zatrzymały importu niesortowanego surowca z zagranicy – zwraca uwagę „Parkiet”.

Gazeta giełdy przypomina, że przepisy dotyczące jakości węgla dla gospodarstw domowych i małych kotłowni miały na celu wyeliminowanie z rynku niskiej jakości paliwa negatywnie wpływającego na jakości powietrza. Jak zauważa dziennik, miały one również doprowadzić do zatrzymania importu do kraju surowca niesortowanego.

Według „Parkietu” tego drugiego celu nie udało się osiągnąć, a przy tym z rynku klientów indywidualnych zniknęła część polskiego paliwa.

Dziennik przypomina, że od stycznia do listopada do kraju sprowadzono już rekordowe 17,9 mln ton węgla.

Jednocześnie gazeta odnotowuje, że ze sprzedaży węgla do tej grupy odbiorców zrezygnowała Bogdanka, w jej przypadku stanowiło to ok. 1 proc. rocznej sprzedaży. Natomiast PGG musiała wycofać z oferty handlowej dla odbiorców indywidualnych miały energetyczne.

