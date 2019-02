PSG rozwija sieć gazową na Kujawach i Pomorzu

Dzięki inwestycjom Polskiej Spółki Gazownictwa mieszkańcy kolejnych dzielnic Brodnicy w Kujawsko-Pomorskim mogą już skorzystać z gazu ziemnego. Do sieci oprócz odbiorców indywidualnych przyłączyło się także kilka dużych zakładów, w tym brodnickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Plany i działania inwestycyjne PSG na terenie miasta i województwa kujawsko-pomorskiego przedstawił dziś w Brodnicy Marian Żołyniak – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Podczas konferencji prasowej zaprezentował m.in. realizowany przez Spółkę Program Przyśpieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, w ramach którego między 2018 a 2022 rokiem, ma zostać zgazyfikowanych 300 nowych gmin. – Gazyfikacja kolejnych terenów i likwidacja białych plam na gazowniczej mapie kraju Polski to kluczowy element strategii PSG, a dla mieszkańców szansa na czystsze powietrze i korzystanie z efektywnego i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny – powiedział Marian Żołyniak. Sebastian Latanowicz – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy omówił obszernie planowane w województwie inwestycje PSG na najbliższe lata.

Gazyfikację Brodnicy podzielono na dwa etapy. Pierwszy – zrealizowany w 2018 roku – obejmował gazyfikację osiedla Grażyna. Polska Spółka Gazownictwa wybudowała łącznie 15 km gazociągu oraz 65 przyłączy, zasilających budynki przemysłowe, produkcyjne i mieszkaniowe. Aktualnie trwają prace projektowe nad II etapem, zakładającym budowę sieci gazowej średniego ciśnienia relacji Brodnica – Jastrzębie w gminie Bartniczka. W sumie PSG wybuduje niemal 27 kilometrów gazociągów oraz 590 przyłączy o łącznej długości prawie 5 kilometrów. Inwestycja ma zakończyć się na przełomie 2019/2020 roku, a jej koszt wyniesie około 10,5 miliona złotych.

Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy podkreślił, że inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa to szansa na rozwój miasta i przyciągnięcie nowych inwestorów, ale też przede wszystkim gwarancja poprawy jakości powietrza, bowiem coraz więcej odbiorców będzie mogło rezygnować z nieekologicznych źródeł energii.

W najbliższych latach, na terenie Kujaw i Pomorza PSG zrealizuje kilka innych dużych inwestycji. Obecnie aż 76 ze 144 gmin w regionie nie ma dostępu do gazu ziemnego, a stopień jego gazyfikacji wynosi 47 proc. Tylko w latach 2018 – 2020 PSG przeznaczy na inwestycje w województwie kujawsko – pomorskim ponad 126 milionów złotych. Plany zakładają m.in. budowę gazociągu Dworzysko – Chojnice o długości 69 kilometrów, gazociągu Latkowo – Wrzosy o długości 52 kilometrów, 24 kilometry gazociągu w gminie Sadki, a także lokalizację stacji LNG wraz z przyłączami w Więcborku, gminach Gostycyn i Dragacz, mieście Kowal oraz Janowcu Wielkopolskim. W sumie do końca 2022 r. PSG zakłada gazyfikację 16 nowych gmin dzięki czemu stopień gazyfikacji województwa kujawsko – pomorskiego wzrośnie do 60 proc.

Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski powiedział, że gazyfikacja nowych dzielnic Brodnicy to niezwykle istotna inwestycja, która przede wszystkim przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście. Dodał, że liczy również na inne inwestycje PSG w województwie tak, by coraz więcej odbiorców mogło korzystać z gazu ziemnego.

Po konferencji prasowej, w obecności Prezesa PSG, wicewojewody kujawsko-pomorskiego oraz burmistrza Brodnicy na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odpalono symboliczny znicz gazowy.

Polska Spółka Gazownictwa