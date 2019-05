PSG z Grupy PGNiG uruchomiła dostawę gazu do Lisewa na Kujawach

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uruchomiła dostawy gazu ziemnego do Lisewa w województwie kujawsko-pomorskim. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

„Rozpoczęty w ubiegłym roku przez grupę kapitałową PGNiG Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski nabiera tempa. Dziś uroczyście inaugurujemy dostawy gazu do kolejnej gminy w Polsce. Zgodnie z naszymi założeniami – do 2022 roku – ich liczba wzrośnie do blisko 1800. To oznacza, że prawie 90% rodzin i firm w Polsce będzie mogło skorzystać z błękitnego paliwa, czyli stabilnego, konkurencyjnego cenowo i przyjaznego środowisku źródła energii” – powiedział wiceprezes PGNiG ds. Rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie.

Członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa poinformował, że firma realizuje obecnie jeden z najambitniejszych od lat planów rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej w Polsce, podano także.

„Po jego zakończeniu w 2022 r., 90% mieszkańców Polski będzie żyło w gminach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%. Jak dodał, PSG zgodnie ze swoją strategią, likwiduje konsekwentnie tzw. białe plamy na gazowej mapie kraju, wspierając rozwój gospodarczy gmin i podnosząc jakość powietrza, a tym samym komfort życia mieszkańców” – podało PSG.

W ramach PPI PSG do końca 2022 roku wybuduje w całym kraju 77 stacji LNG i zgazyfikuje 300 nowych gmin, w tym co najmniej 16 w Kujawsko-Pomorskiem.

PSG to największa spółka w grupie kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.

ISB News