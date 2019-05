Rosja zapowiada kontynuację rozmów z Białorusią o ropociągu Przyjaźń

Grupa robocza złożona z przedstawicieli Rosji i Białorusi będzie kontynuowała w poniedziałek rozmowy na temat wznowienia dostaw rosyjskiej ropy naftowej przez rurociąg Przyjaźń – poinformował rzecznik wicepremiera Rosji Dmitrija Kozaka, Ilja Dżus.

Dodał, że wciąż trwa uzgadnianie pewnych szczegółów. Zapewnił, że do 20 maja strony uzgodniły w ramach tzw. mapy drogowej zestaw najważniejszych działań i są one obecnie realizowane. „Liczymy na to, że prace nad doprecyzowaniem planu działań zakończą się w najbliższym czasie i uzgodniona mapa drogowa zostanie zatwierdzona przez współprzewodniczących grupy roboczej” – poinformował rzecznik.

Tymczasem ukraiński koncern Ukrtransnafta ogłosił w poniedziałek, że zawiesił tranzyt rosyjskiej ropy do UE kilka godzin po jego wznowieniu, gdy węgierskie przedsiębiorstwo MOL poinformowało, iż z jego strony wystąpiły problemy techniczne. Ukrtransnafta zapowiedziała, że dostawy zostaną wznowione, jak tylko strona węgierska potwierdzi, że może przyjąć surowiec.