Rozwód z Gazpromem w projekcie noweli ustawy terminalowej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw autorstwa Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotra Naimskiego. Z dostępnych dokumentów wynika, że Polska chce dywersyfikować źródła dostaw gazu i nie planuje przedłużać kontraktu jamalskiego na dostawy rosyjskiego surowca.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że mają one na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu w Polsce. Ponadto zdaniem autora projektu ,,strategicznym celem rządu jest zapewnienie możliwości dostaw gazu z alternatywnych do rosyjskiego źródeł.” Jednocześnie wskazano, że Polska ,,planuje nie przedłużać kontraktu jamalskiego, co sprawi, że wygaśnie on z końcem 2022 roku”.

Z kolei w ocenach skutków regulacji projektu stwierdzono, że wprowadzenie zmian przewidzianych niniejszym projektem zmiany ustawy terminalowej jest konieczne w celu sprawnej realizacji objętych nią zadań inwestycyjnych. – Większość z nich powinna być zrealizowana do 2022 r., co wynika z planów nieprzedłużania obowiązującego długoterminowego kontraktu na dostawy gazu ziemnego zawartego z Gazpromem, który wygaśnie w 2022 roku. Efektem uzależnienia od dominującego dostawcy są ryzyka związane z występowaniem ograniczeń albo przerw w dostawach gazu lub stosowaniem jego nierynkowych cen. Bez wprowadzenia zmian do ustawy terminalowej nie będzie możliwe zrealizowanie inwestycji w terminie – czytamy w dokumencie.

Gazoport w Świnoujściu

Terminal do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu to największa i najważniejsza inwestycja, która ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Uznana przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej za inwestycję strategiczną dla naszego kraju, umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku na świecie. Obecna przepustowość wynosi 5 mld m sześc. Po planowanej rozbudowie możliwe będzie jej zwiększenie do 7,5 mld m sześc.

