RWE zamknie elektrownię węglową w Walii

RWE poinformowało, że zamknie elektrownię Aberthaw B o mocy 1,56 gigawata (GW) w Walii z powodu trudnych warunków rynkowych dla energetyki węglowej w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z planami elektrownia Aberthaw, która bezpośrednio zatrudnia około 170 pracowników, zostanie zamknięta 31 marca 2020 roku, prawie 50 lat po rozpoczęciu działalności. RWE podało, że rozmowy z zainteresowanym personelem zaczną się od razu.

Wielka Brytania planuje wycofać całą produkcję energii elektrycznej z węgla do 2025 roku w ramach z powodu celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80 procent w stosunku do 1990 roku. – To trudny okres dla wszystkich w elektrowni Aberthaw. Jednak warunki rynkowe spowodowały, że ta decyzja była konieczna – powiedział Roger Miesen, dyrektor generalny RWE Generation.

RWE zapowiedziało przeniesienie istniejących umów na rynku mocy elektrowni Aberthaw na lata 2019/2020 i 2020/2021 na strony trzecie. Niewielka część zostanie przeniesiona do innych zakładów RWE. Spółka ogłosiła, że zamknięcie Aberthaw B pomogłoby jej jeszcze bardziej ograniczyć emisję CO2. Grupa, jeden z największych w Europie emitentów gazów cieplarnianych, zmniejszyła emisję CO2 z wytwarzania energii o 60 milionów ton od 2012 roku, czyli o około jedną trzecią.

Reuters/Michał Perzyński