Litwa odwoła się od decyzji sądu w sprawie sporu z Gazpromem

Litwa odwoła się do Sądu Najwyższego Szwecji od decyzji trybunału arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie sporu z Gazpromem. Litwini starają się wykorzystać każdą okazję, aby uzyskać od Rosjan odszkodowania za niekorzystne kontrakty gazowe.

Wilno liczy, że decyzja w tej sprawie zapadnie do końca bieżącego roku.

Na początku lipca Sąd apelacyjny w Svea utrzymał orzeczenie trybunału arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie sporu między Litwą i Gazpromem dotyczącego warunków zakupu rosyjskiego gazu. Sąd oddalił roszczenia Wilna, które od 2016 roku domaga się od Rosjan 1,4 mld euro odszkodowania. Pozew do arbitrażu przeciwko Gazpromowi, Litwini złożyli 3 października 2012 roku. Zdaniem Wilna rosyjski koncern naruszył warunki umowy ze spółką Lietuvos Dujos ustalając niesprawiedliwą cenę, przez co w latach 2004-2012 Litwini nadpłacili wspomniane 1,4 mld euro. W czerwcu 2016 roku arbitraż odrzucił roszczenia strony litewskiej. Jesienią tego samego roku do sądu apelacyjnego wpłynął wniosek litewskiego ministerstwa energetyki o zmianę niekorzystnej decyzji arbitrażu. Przesłuchania w sprawie odbyły się w maju tego roku.

Delfi/Piotr Stępiński