Tesla obniżyła cenę Modelu 3

Producent samochodów elektrycznych Tesla Inc obniża cenę Modelu 3 o 1100 dolarów w związku z likwidacją programu rekomendacji dla klientów. To już druga obniżka cen do Modelu 3 w tym roku, teraz cena najtańszego samochodu firmy wynosi 42 900 dolarów.

Cena Modelu 3 Tesli

Plan rekomendacji dla klientów Tesli zakończył się 1 lutego po tym, jak szef firmy Elon Musk napisał na Twitterze, że to „dodanie zbyt dużych kosztów do samochodów, zwłaszcza modelu 3”.

W czwartym kwartale Tesla sprzedała mniej samochodów Modelu 3 niż oczekiwano i obniżyła ceny wszystkich swoich pojazdów w Stanach Zjednoczonych, aby zrekompensować obniżenie zielonego kredytu podatkowego.

Firma gwałtownie zwiększa produkcję Modelu 3, a niższe ceny mogą pomóc w dotarciu do szerszej bazy klientów niż w przypadku samochodów luksusowych.

Reuters/Michał Perzyński