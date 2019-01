Ukraina testuje swoją infrastrukturę energetyczną, by dostosować ją do standardów unijnych

Operator ukraińskich sieci elektroenergetycznych Ukrenergo rozpoczął testowanie bloków energetycznych pod względem częstotliwości i mocy czynnej.

Spółka chce w ten sposób sprawdzić możliwość synchronicznego działania systemów elektroenergetycznych Ukrainy i Mołdawii z systemem energetycznym Europy – ENTSO-E ((European Network of Transmission System Operators for Electricity – Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych).

Ukraińskie media informują, że testy rozpoczęły się w środę 23 stycznia Skupiono się przede wszystkim na elektrowniach cieplnych, elektrociepłowni oraz elektrowniach wodnych. Jako pierwszą przetestowano elektrociepłownię w Charkowie TEC-5 – jest to jeden z największych tego typu obiektów na Ukrainie.

Do końca kwietnia są planowanie testy w dziewięciu blokach, sześciu elektrowni. Jak podkreśla Ukrenergo, nie wpłyną one na bieżącą pracę jednostek. Testy są prowadzone przy wsparciu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz Stowarzyszenia Energetycznego Stanów Zjednoczonych (The United States Energy Association (USEA)).

Michaił Bno-Airijan, dyrektor ds. komunikacji i współpracy międzynarodowej Ukrenergo, poinformował, że wyniki testów staną się podstawą do stworzenia modeli matematycznych oraz badań stabilności systemu elektroenergetycznego, za pomocą których będą przeprowadzać także testy ENTSO-E. Dodał również, że synchronizacja z systemem ENTSO-E zwiększy trwałość zintegrowanego systemu zasilania, zminimalizuje zależność od energetyki węglowej, jak również zwiększy możliwości eksportowe i importowe energii elektrycznej. Dzięki nim zwiększy się też konkurencyjności na rynku krajowym.

W kwietniu 2018 roku Ukraina i Mołdawia podpisały memorandum o współpracy i wspólnych działaniach, mających na celu zapewnienie procesów integracji europejskiej, w tym możliwości zsynchronizowania działań systemów energetycznych Ukrainy i Mołdawii. Ukraina musi spełnić wszystkie wymagania przyłączenia do ENTSO-E do 2022 roku.

Ukrenergo/Energoreforma/Patrycja Rapacka