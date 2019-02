Do końca lutego zmiany legislacyjne dot. programu Energia Plus

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz poinformowała w czwartek, że do końca lutego przedstawi plan zmian legislacyjnych związanych z programem Energia Plus i produktami bankowymi, z których będą mogli korzystać uczestnicy tego programu.

Minister Emilewicz była jednym z gości obradującego w czwartek w Białowieży (woj. podlaskie) Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Minister podkreślała, że główny cel programu Energia Plus to produkcja energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby i sprzedaż nadmiaru tej energii do sieci. Minister Emilewicz poinformowała, że jest szefową międzyresortowego zespołu ds. energii prosumenckiej, który w środę powołał premier Mateusz Morawiecki.

„Usieciowienie sieciami energii elektrycznej w tym województwie, w ogóle w Polsce wschodniej jest stosunkowo słabe, a zatem rozwój energii takiej prosumenckiej na tych obszarach jest korzystny” – mówiła minister na konferencji prasowej. Wskazała, że powinno to być korzystne i dla tych podmiotów, które maja nabyć status prosumentów i dla „bilansu energetycznego Polski”.

„Jesteśmy już po pierwszych uzgodnieniach zarówno z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jak i z bankami komercyjnymi nad uruchomieniem instrumentów finansowych, produktów bankowych” – powiedziała minister. Wskazała, że obecnie średni koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego to ok. 20-27 tys. zł.

„To oznacza, że przy dobrze sformatowanym produkcie bankowym, koszty kredytu na zakup instalacji mogą się spłacać wprost nie z kapitału, nie z konta właścicieli domu, ale po prostu z oszczędności, jaką mają z tytułu opłat za energię elektryczną” – mówiła Emilewicz. Zaznaczyła, że rozmowy na temat produktów bankowych dotyczą właśnie takich rozwiązań.

„I o takim produkcie bankowym dzisiaj rozmawiamy. I wraz ze zmianami legislacyjnymi koniecznymi, które przedstawię do końca tego miesiąca, będziemy mogli również zaprezentować produkty bankowe przygotowane, gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego” – mówiła Emilewicz. Wyraziła przekonanie, że pierwsze inwestycje z programu będą zrealizowane „jeszcze w tym sezonie budowlanym”.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło (Porozumienie) dodał, że „to, co się będzie działo” w ramach programu Energia Plus to „krok milowy” dla samorządów, rodzin.

Do samorządowców uczestniczących w obradach Związku Gmin Wiejskich Emilewicz mówiła, że program Energia Plus nie jest tylko dla młodych ludzi, ale dla wszystkich. Wskazała, że w przypadku osób starszych pieniądze będą mogły być dodatkiem do emerytury, bo instalacja OZE będzie dla nich szansą na obniżenie kosztów energii. „I będą miały też fizycznie dodatek materialny do życia” – przekonywała Emilewicz.

„To jest program, którego pierwszy krok zostanie zrealizowany w tym sezonie budowlanym. Jestem o tym głęboko przekonana” – mówiła Emilewicz.

Podczas posiedzenia Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego samorządowcy wybrali nowego przewodniczącego związku. Został nim wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć. Zastąpił na stanowisku wójta Korycina Mirosława Lecha, który sprawował funkcję przewodniczącego związku przez 20 lat. Jakucia wybrano w tajnym głosowaniu. Zdobył 51 głosów, Mirosław Lech 31, jeden głos był nieważny. Wybrano też cztery inne osoby do zarządu związku.

Polska Agencja Prasowa