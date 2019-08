Pływający gazoport Gazpromu na wynajem

Wiemy już, co stało się z pływającym gazoportem Gazpromu. Portal TradeWinds podaje, że rosyjski koncern wynajął tę jednostkę Austriakom.

BiznesAlert.pl informował o tym, że FSRU Marszałek Wasilewski wyruszyło do Rotterdamu. To jednostka mająca pierwotnie stacjonować w Obwodzie Kaliningradzkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Gazprom wynajął go austriackiej firmie OMV, z którą współpracuje przy wielu projektach, w tym spornym gazociągu Nord Stream 2.

Wypożyczenie FSRU zwiększy jej rentowność w czasie, gdy nie jest potrzebna do zaopatrywania Obwodu Kaliningradzkiego, który czerpie gaz gazociągami z terytorium Unii Europejskiej.

Trade Winds/Wojciech Jakóbik