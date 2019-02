FT: Gospodarka zeroemisyjna zwiększy produkcję i zatrudnienie w UE

Według najnowszej analizy Cambridge Econometrics oraz Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), przejście na gospodarkę zeroemisyjną zwiększy wskaźnik produkcji oraz wzrost zatrudnienia w UE.

Na wyniki analizy powołuje się dziennik Financial Times. Raport pokazuje, że gospodarka zeroemisyjna ma pozytywny wpływ nie tylko na planetę czy nasze zdrowie, ale ogólnie na wszystkie sfery funkcjonowania państwa. W przypadku, gdy założenia porozumienia paryskiego zostaną zrealizowane, to europejski poziom PKB będzie o 1,1 procent wyższy do 2030 roku, a liczba miejsc pracy wzrośnie o 0,5 procent.

Korzystne oddziaływanie gospodarki zeroemisyjnej jest ukształtowane przede wszystkim przez inwestycje w efektywność energetyczną oraz produkcję energii odnawialnej oraz niższe inwestycje w paliwa kopalne. W raporcie przewiduje się wzrost inwestycji o 1,7 procent oraz wzrost konsumpcji o 0,7 procent do 2030 roku. Dane są zgodne z prognozami Brukseli, która przewiduje wzrost inwestycji w OZE na poziomie 175-290 miliardów euro w skali roku do 2050 roku.

Ograniczenie emisji CO2 miałoby największy wpływ na wzrost zatrudnienia w Hiszpanii i w Niemczech. Ponadto stopniowe odchodzenie od importu paliw kopalnych będzie jednocześnie generować większe wydatki konsumpcyjne. W przypadku Polski przewiduje się niewielki spadek zatrudnienia do 2030 roku.

Według analizy utarta miejsc pracy na skutek zamykania elektrowni węglowych i kopalni oraz wyższe ceny benzyny i energii elektrycznej będą miały większy wpływ na gospodarkę, niż skutki inwestycji w technologie odnawialne.

Financial Times/Patrycja Rapacka