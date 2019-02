Wójcik: Geotermia plus

„Energia Plus” z budżetem 4 mld zł i „Ciepłownictwo powiatowe” z budżetem 500 mln zł to dwa nowe priorytetowe programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich celem jest eliminacja smogu. „Energia Plus” przewiduje wykorzystanie wód geotermalnych w energetyce cieplnej – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.



Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski zapowiedział 18 lutego mediom, że program „Energia Plus” stanowi kompleksowy instrument wsparcia walki o czyste powietrze. Odpowiada bowiem dokładnie zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm niskiej emisji oraz emisji CO2, oraz z zasad zrównoważonego rozwoju.

Pewną nowością w programie jest założenie energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. Wiceprezes Michalski odpowiadając na pytania dziennikarza BiznesAlert.pl, poinformował, że NFOŚiGW przewiduje rozwój geotermii jako ważnego, bo stabilnego i jednocześnie bezemisyjnego źródła energii cieplnej.

Na Mazowszu zasoby geotermalne są z powodzeniem wykorzystywane m.in. w Mszczonowie. Gdzie termalna woda jest takiej wysokiej czystości, że po oddaniu ciepła jest kierowana do miejskiej sieci wodociągowej jako woda pitna.

Ciepłownia geotermalna w Mszczonowie zastąpiła trzy przestarzałe miejskie kotłownie węglowe, które co roku emitowały do atmosfery 15 ton związków azotu, 60 ton związków siarki, 9700 ton dwutlenku węgla oraz 145 ton pyłów. Po zastosowaniu zasilania geotermalnego i współdziałającego z nim dodatkowego grzewczego systemu gazowego – emisja pyłów spadła do zera, znikła emisja związków siarki, związki azotu spadły do poziomu jednej tony rocznie, a emisja CO2 jest czterokrotnie niższa – to system podgrzawania gazem). Bowiem mszczonowskie wody geotermalne o temperaturze plus 42 st.C, pozyskiwane z głębokości 1700 m. skutecznie ogrzewają Mszczonów do momentu kiedy temperatura powietrza nie spadnie poniżej minus 5 st.C.

Wiceprezes Michalski wymienił także mazowiecki Sochaczew jako jedno z polskich miast, które zostały objęte międzynarodowym projektem „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”.

Projekt jest realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009–2014 przez zespoły wiodących specjalistów polskich z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej. Uczestniczą w realizacji projektu także zespoły naukowe z i zagranicy – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz z Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. Badania i odwierty badawcze są realizowane m. in. w Lądku Zdroju, Konstantynowie Łódzkim, Poddębicach.

Sochaczew został zakwalifikowany do uzyskania środków na wykonanie odwiertu geotermalnego. Odwiert to jednak dopiero początek drogi do wykorzystania geotermii. Kolejnym etapem będzie przygotowanie koncepcji wykorzystania gorących źródeł. I w tym ma pomóc polskim miastom udział w programie, finansowanym ze środków EOG.

W Polsce ciepłownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjału w wielu rejonach) jest nadal na wstępnym etapie rozwoju. Do wyjątków należą Geotermia Podhalańska, Mszczonów, Toruń oraz Pyrzyce i Stargard Szczeciński, gdzie gorące wody z wnętrza ziemi dostarczają ciepła mieszkańcom.

Współpraca ze Skandynawią

Projekt „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”. otwiera drogę długo oczekiwanej współpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich. Jest szansą na osiągnięcie istotnego postępu ciepłownictwa geotermalnego w Polsce.