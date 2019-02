GIOŚ: Zła jakość powietrza w dziewięciu województwach, w trzech bardzo zła

Bardzo zła jakość powietrza występuje w trzech województwach, w dziewięciu województwach jakość powietrza jest zła – alarmuje w poniedziałek rano GIOŚ. Osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży powinny unikać przebywania na świeżym powietrzu – apeluje GIOŚ.

Według danych pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w województwach: dolnośląskim (Nowa Ruda, Wałbrzych, Lubań), lubuskim (Nowa Sól), i małopolskim (w Krakowie, w stacji pomiarowej przy ul.Krasińskiego) jakość powietrza jest bardzo zła.

Zła jakość powietrza występuje w województwach: wielkopolskim (Kalisz i Poznań), dolnośląskim (Wrocław), podkarpackim (Dębica), łódzkim (Radomsko), śląskim (Częstochowa, Dąbrowa Górnicza i Tychy), małopolskim (Kraków, stacje przy ul. Bulwarowej, Dietla i Złoty Róg), opolskim (Zdzieszowice i Kędzierzyn-Koźle), mazowieckim (Warszawa) i świętokrzyskim (Starachowice).

Bardzo zła i zła jakość powietrza – według informacji GIOŚ – ma negatywny wpływ na zdrowie. W takiej sytuacji osoby chore, starsze, osoby cierpiące na astmę oraz kobiety w ciąży i małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałym osobom zaleca się, by ograniczyły to do niezbędnego minimum.

W przypadku bardzo złej jakości powietrza długotrwała ekspozycja na działanie szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym i odpornościowym.

Polska Agencja Prasowa