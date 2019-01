Wstrząs w kopalni Rudna. Trwa akcja ratownicza, 14 górników poszukiwanych

W Zakładach Górniczych Rudna należących do KGHM doszło we wtorek do wstrząsu. Trwa akcja ratownicza: 14 górników jest poszukiwanych, a siedem osób odwieziono do szpitali na badania – poinformował KGHM w komunikacie.



-Dzisiaj o godzinie 13.53 w Zakładach Górniczych Rudna na oddziale G-2 doszło do wstrząsu o energii 9,8 x 10 do potęgi 7 dżula. Do wstrząsu doszło na głębokości 770 metrów pod ziemią – napisano w komunikacie KGHM.

„W rejonie zagrożenia przebywało 32 osoby, w tej chwili (godz. 16.50) 14 jest poszukiwanych. Siedmiu pracowników zostało odwiezionych do szpitali na badania profilaktyczne” – dodano.

KGHM poinformował, że trwa akcja ratownicza, w której udział bierze 11 zastępów ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM.

PAP/KGHM