LW Bogdanka podsumowuje 2018 rok. Spółka odczuła zmiany na rynku węgla

LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2018 roku.

Skonsolidowane przychody GK LW BOGDANKA w 2018 r. wyniosły 1.756,7 mln zł, EBITDA 465,3 mln zł, zysk operacyjny 58,3 mln zł a zysk netto 50,8 mln zł. Z kolei jednostkowe przychody LW BOGDANKA SA wyniosły w tym okresie 1.754,9 mln zł, EBITDA 451,7mln zł, zysk operacyjny 53,5 mln zł, a zysk netto 48,6 mln zł. W 2018 roku Bogdanka wykonała 37 km wyrobisk, wobec 30,7 km w 2017 roku (wzrost o 20% rok do roku), co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki. Intensyfikacja robót przygotowawczych jest związana z planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, zgodnie z obowiązującą Strategią Spółki. Jednocześnie inwestycja w przyszły wzrost wydobycia częściowo obciążyła wyniki finansowe zakończonego roku obrotowego.

Na wyniki finansowe w 2018 r. wpływ miały także: (1) wyniki czwartego kwartału 2018 r. związane z osiągnięciem niższej od oczekiwanej produkcji i sprzedaży węgla handlowego (niższe przychody ze sprzedaży), (2) wyższa o ok. 1 mln ton produkcja brutto przy zbliżonej rdr. produkcji węgla handlowego (przekładająca się na niższy uzysk: 60,5% wobec 64,7% w 2017 r.) oraz (3) ogólny wzrost kosztów związany z sytuacją rynkową (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów). Na wynik na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto, oprócz czynników wymienionych powyżej, wpływ miała także większa wartość amortyzacji wynikająca z odwrócenia odpisu wartości rzeczowego majątku trwałego, ujętego w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017 r.

– W 2019 rok weszliśmy dobrze przygotowani. Zrealizowany w ubiegłym roku rekordowo szeroki zakres prac przygotowawczych pozwala nam na planowanie tegorocznego wydobycia na poziomie ok. 9,4 mln ton, zgodnie z zapowiedziami ze strategii. W połączeniu z wyższymi cenami kontraktowymi na 2019 rok (o których informowaliśmy w raportach bieżących) pozwala nam to pozytywnie oceniać perspektywę bieżącego roku. Naszym priorytetem, poza wzrostem wydobycia, będzie przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację w oparciu o infrastrukturę podziemną chcemy rozpocząć już w przyszłym roku – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

– Nasze wyniki za 2018 rok obciąża m.in. inwestycja w przyszły wzrost wydobycia, w postaci rekordowej skali wykonanych wyrobisk. Były to jednak koszty niezbędne do poniesienia, by w pełni realizować cele zawarte w strategii. Jednocześnie, pomimo poprawy uzysku począwszy od II kwartału, w całym 2018 roku jego poziom był niższy rdr, m.in. z uwagi na wspomniany wyżej rekordowy poziom prac przygotowawczych, mniej korzystny układ ścian wydobywczych oraz problemy z jakością eksploatowanych pokładów. Efektem tego było zwiększenie ilości urobku (wydobycia brutto) o blisko 1 mln ton, przy niemal tej samej produkcji węgla handlowego, co nie pozostało bez wpływu na koszty. Odczuliśmy także, jak większość podmiotów, wzrost kosztów związanych z ogólną sytuacją rynkową – dotyczy to głównie kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy, co przy kilkuprocentowym wzroście średniej ceny sprzedanego węgla wywarło presję na osiągnięte marże (formuły cenowe w naszych długoterminowych kontraktach handlowych powodują, że zmiany cen surowca na rynku – zarówno wzrost jak i spadek – odzwierciedlone są w wynikach firmy z opóźnieniem). Biorąc pod uwagę wyższe średnie ceny w naszych kontraktach na 2019 rok, z optymizmem patrzymy na wyniki finansowe w tym roku – powiedział Artur Wasilewski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych LW Bogdanka S.A.

W czwartym kwartale 2018 roku produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła 2,2 mln ton, co oznacza spadek o 6,5% rok do roku. Spółka osiągnęła zapowiadany na 2018 rok cel produkcyjny na poziomie co najmniej 9 mln ton węgla handlowego. Sprzedaż węgla handlowego w LW Bogdanka SA wyniosła w ostatnim kwartale 2,2 mln ton (spadek o 12,1% rdr.), a w całym 2018 roku: 8,94 mln ton (spadek o 2,2%). Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r.

LW Bogdanka