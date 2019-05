Rosjanie liczą się z opóźnieniem Nord Stream 2, ale nie boją się sankcji USA

Media rosyjskie przyznają, że opóźnienie Nord Stream 2 jest możliwe, ale deprecjonują znaczenie groźby sankcji USA.

Dziennik RBK przyznaje, że przy obecnym tempie układania rur gazociąg zostanie ukończony między końcem 2019 roku a początkiem 2020 roku. Dokumenty Nord Stream 2 AG opisane przez BiznesAlert.pl zawierają założenie, że budowa zakończy się do połowy 2020 roku, czyli później, niż zakładano pierwotnie. Początkowo NS2 AG należąca w całości do Gazpromu chciała ukończyć budowę do końca tego roku.

RBK przygląda się zapowiedzi sekretarza energii USA Ricka Perry’ego, który powiedział, że prezydent Donald Trump niebawem podpisze ustawę o sankcjach wobec Nord Stream 2. Analitycy gazety przekonują, że nie jest jasne, o który projekt złożony w Senacie obostrzeń chodzi. Jeżeli jednak obejmą budowniczych projektu, to znalezienie alternatywnego podmiotu „będzie kwestią czasu i pieniędzy” – jak twierdzą analitycy Vygon Consulting. Sankcje USA mogłyby zatem wiązać się z dalszym opóźnieniem i wzrostem kosztów projektu.

Tymczasem USA nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie. Liczne projekty sankcji wobec Rosji wymieniające w treści Nord Stream 2 czekają na podpis prezydenta.

RBK/Wojciech Jakóbik