Blisko 70 procent uprawnionychodbiorców złożyło wnioski w sprawie rekompensat ceny

– Około 70 procent potencjalnych odbiorców, zobligowanych do dostarczenia dokumentu, złożyło oświadczenia. Chcę podkreślić, że osiągnięcie 100 procent będzie trudne, ponieważ Polska jest krajem mikroprzedsiębiorstw. Znaczna część zatrudnia 1-2 albo w ogóle. Większość ma zarejestrowaną firmę w domu i funkcjonuje na taryfie G – stwierdził Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Wczoraj Sejm przyjął poprawkę ustawy o cenach energii. Nowelizacja wydłużyła termin składania oświadczeń o rekompensatach cen energii do 13 sierpnia. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o cenach energii, termin składania oświadczeń umożliwiających zwrot kosztów wyższych rachunków za energię minął 27 lipca, a więc w sobotę. Wywołało to spore zamieszanie zarówno wśród spółek obrotów, jak i podmiotów zobowiązanych do przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, czyli mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, szpitali i jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów. W przeciwieństwie do gospodarstw domowych, nie mogły one liczyć na automatyczne rekompensaty. Według szacunków resortu energii, zamrożenie cen energii dotyczy ok. 1 tys. szpitali, 61,4 tys. instytucji sektora finansów publicznych, 1,937 mln mikroprzedsiębiorstw oraz 57 tys. małych firm.

Piotr Stępiński