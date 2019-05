🎧 Poranek BiznesAlert.pl: Coraz bliżej do polskiego offshore’u

馃帶 Poranek BiznesAlert.pl: Coraz bli偶ej do polskiego offshore’u

W Warszawie odbywa si臋 Ba艂tyckie Forum Przemys艂u Energetyki Morskiej z udzia艂em decydent贸w i przedstawicieli bran偶y morskich farm wiatrowych. Projekty maj膮 korzenie w rozmowach, a te zaczynaj膮 by膰 coraz bardziej konkretne. Co jeszcze przygotowali艣my w dzisiejszym Poranku BiznesAlert.pl?

Dzi臋ki dywersyfikacji 藕r贸de艂 dostaw ropy nie ma zagro偶enia dla pracy rafinerii PKN Orlen. Sp贸艂ka korzysta z dostarczanego z Rosji zanieczyszczonego surowca, ale robi to z uwzgl臋dnieniem bezpiecze艅stwa swoich instalacji. Orlen zamierza walczy膰 o odszkodowanie.

A ponadto: Piotr St臋pi艅ski udowadnia, 偶e fazy ksi臋偶yca, pietruszk臋 i ceny energii 艂膮czy wi臋cej, ni偶 mo偶na by艂o przypuszcza膰; Mariusz Marsza艂kowski z College of Europe opisuje jak projekt Balticconector zwi臋kszy niezale偶no艣膰 pa艅stw ba艂tyckich, a Patrycja Rapacka sprawdza jaki wysi艂ek musz膮 podj膮膰 operatorzy, by dostosowa膰 sie膰 do rozwoju OZE.

Zapraszamy do wys艂uchania podcastu: