Raport: Ponad połowa nowych domów jednorodzinnych jest ogrzewana gazem

Ponad połowa budowanych w ub. roku domów jednorodzinnych jest ogrzewana gazem, coraz częściej inwestorzy decydują się też na pompy ciepła i instalacje solarne. Na kotły zasilane paliwami stałymi zdecydowało się 28 proc. badanych – wynika z ankiety wśród osób budujących nowe domy.

Opracowanie dotyczące ubiegłorocznych trendów w budownictwie jednorodzinnym, przygotowane na podstawie badania przeprowadzonego wśród grupy osób, które w 2018 r. budowały dom i szukały potrzebnych do tego celu produktów i usług, opublikował w poniedziałek serwis Oferteo.pl.

Raport wskazuje m.in. że budowany w ub. roku przeciętny polski dom najczęściej jest parterowy z użytkowym poddaszem, ma od 126 do 150 m kw. powierzchni użytkowej, powstał w technologii murowanej, według gotowego projektu kupionego od architekta i na działce nie większej niż 20 arów. Polacy – jak wynika z ankiety – są przywiązani do tradycyjnych rozwiązań i rzadziej niż w poprzednich latach decydują się na budowę według indywidualnych projektów.

W kontekście zaostrzającej się w polityki antysmogowej oraz ograniczeń dotyczących stosowaniach złej jakości paliw stałych, autorzy raportu zbadali m.in. na jakie ogrzewanie decydują się właściciele nowych domów. Ponad połowa (53 proc.) z nich zainwestowała w ogrzewanie gazowe, a 28 proc. zamontowało kotły na paliwa stałe, takie jak ekogroszek, węgiel kamienny czy pellet drzewny. Podobną popularnością jak rok wcześniej cieszyły się rozwiązania wykorzystujące energię z odnawialnych źródeł: pompy ciepła (16 proc.) oraz kolektory słoneczne.

W ub. roku ankietowani najczęściej budowali domy na działkach o wielkości poniżej 20 arów. W porównaniu do poprzedniej edycji badania widać wzrost zainteresowania działkami o powierzchni od 10,1 do 20 arów – z 38 do 41 proc. Prawie co trzeci badany wybierał działki o powierzchni od 5,1 do 10 arów (31 proc). Spadło (z 15 do 11 proc.) zainteresowanie działkami większymi niż 30 arów.

Wybierając miejsce, gdzie powstanie dom, badani kierowali się przede wszystkim położeniem działki (57 proc. wskazań), jej ceną (25 proc.), odległością od miejsca pracy (18 proc.) oraz szkoły lub przedszkola dzieci (16 proc.). 11 proc. badanych oceniło, że wybór odpowiedniej działki to jedna z największych trudności w procesie inwestycyjnym. Podobnych dylematów nie miało 24 proc. ankietowanych, którzy otrzymali działkę jako darowiznę.