Rozmowy z KE ws. rozporządzenia o cenach energii dotyczą m.in. rekompensat dla energetyki

Rozmowy z Komisją Europejską w sprawie rozporządzenia do ustawy o cenach energii dotyczą m.in. kwestii rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – poinformował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia, zakłada ustabilizowanie cen sprzedaży energii dla odbiorców końcowych w 2019 r., przy jednoczesnym zrekompensowaniu spółkom energetycznym strat z tego tytułu. Jak dotąd, resort energii nie opublikował do tej ustawy rozporządzenia.

„Nie zgodzę się, że jest chaos z punktu widzenia odbiorców. Jest jasno powiedziane, że stawka (za energię – przyp. PAP Biznes) będzie jak w ubiegłym roku, chyba, że znajdzie się oferta, która będzie niższa. Z punktu widzenia odbiorcy jest więc jasność. To co powoduje dyskusje i pewien niepokój, dotyczyć może przedsiębiorstw energetycznych, które chciałyby policzyć, ile ewentualnie stracą albo ile będą mogły zarobić. Do tego rzeczywiście potrzebne jest rozporządzenie. Trwają nad nim prace” – powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

Założenia przyjętej ustawy i treść rozporządzenia są omawiane z Komisją Europejską.

„Wyjaśniamy Komisji, jak mechanizm działa i jak miałby funkcjonować w tym roku” – powiedział wiceminister.

Zauważył, że obniżenie akcyzy na energię i opłaty przejściowej to rozwiązania trwałe, a rozwiązania w zakresie cen energii są przejściowe.

„Z jednej strony dyskutujemy z Komisją Europejską o samej zasadzie, z drugiej strony dyskutujemy o części rozwiązania, która decyduje o wysokości rekompensat. To dotyka różnych zagadnień, m.in. pomocy publicznej. (…) Istnieje możliwość wprowadzenia mechanizmu opartego o usługę o charakterze użyteczności publicznej, gdzie w takim przypadku musi być jasno zdefiniowany obowiązek nakładany na przedsiębiorstwa i za taki obowiązek jest możliwość wprowadzenia rekompensat. Do tego są stosowane różne metodologie” – powiedział Dąbrowski.

„Rozporządzenie, które będzie wprowadzane w tym obszarze, dyskutowane jest z Komisją, by uniknąć jakiegokolwiek chaosu” – dodał wiceminister.

W środę minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział nowelizację ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej, ponieważ Komisja Europejska ma zastrzeżenia do ograniczenia roli Urzędu Regulacji Energetyki w ustalaniu nowych taryf.

Ustawa zakłada obniżkę akcyzy na prąd z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, obniżkę opłaty przejściowej oraz ustala ceny sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30 czerwca 2018 r. oraz stawki opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z 31 grudnia 2018 r. Sprzedawcy energii mieliby otrzymywać bezpośredni zwrot utraconego przychodu z tworzonego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Na wypłatę różnicy cen zarezerwowano 4 mld zł.

Polska Agencja Prasowa