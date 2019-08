Senat zaproponował poprawkę do specustawy o terminalu LNG

Senat zaproponował w piątek jedną poprawkę do nowelizacji tzw. specustawy terminalowej. Nowela obejmuje przepisami ustawy m.in. budowy największych gazociągów sieci dystrybucyjnej gazu, czy przyłączy gazu do źródeł energii elektrycznej.

Uproszczenie inwestycji gazowych

Specustawa przewiduje uproszczenie i w efekcie przyspieszenie procedur administracyjnych przy wymienionych w niej inwestycjach. Pierwotna regulacja z 2009 r. odnosiła się do budowy terminala LNG w Świnoujściu, w kolejnych nowelizacjach obejmowała budowę przez Gaz-System kilkudziesięciu najważniejszych gazociągów przesyłowych – w tym Baltic Pipe, węzłów i tłoczni gazu, rozbudowę terminala LNG oraz budowę lub rozbudowę przez PGNiG podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Mogilno, Kosakowo i Goleniów.

Włączenie do specustawy budowy gazociągów dystrybucyjnych

Nowym regulacjom mają podlegać m.in. gazociągi dystrybucyjne wysokiego ciśnienia o łącznej długości 577 km. Ustawa wymienia dziewięć takich projektów, których budowę planuje największy dystrybutor gazu – Polska Spółka Gazownictwa. Są to gazociągi: Konopki-Ełk-Mrągowo, Bytów-Chojnice, Dworzysko-Chojnice, Kolnik-Elbląg, Tulce-Nekla, Witkowo-Września, Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź, Kalisz-Sieradz-Meszcze oraz połączenie sieci dystrybucyjnej z przesyłową w Zambrowie, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Dodatkowo, pod specustawę mają podlegać budowy przyłączy gazowych do Ciepłowni Kawęczyn i Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Specustawą objęta ma być też budowa przyłączy lub połączeń z siecią przesyłową gazu przez wytwórców energii elektrycznej lub ciepła w gazowej jednostce wytwórczej lub jednostce kogeneracji.

Za ustawą z poprawką opowiedziało się 82 Senatorów, jeden wstrzymał się od głosu. Poprawka ma charakter redakcyjny. Ustawa trafi teraz do Sejmu celem rozpatrzenia poprawki.

Polska Agencja Prasowa