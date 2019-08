Solorz chce zamienić Konin w zielone zagłębie

Zygmunt Solorz, polski miliarder, właściciel elektrowni na węgiel brunatny Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin zapowiedział, że zainwestuje w odnawialne źródła energii w kompleksie energetycznym w Wielkopolsce.

ZE PAK postawi na biomasę i fotowoltaikę

ZE PAK, to według Reuters czwarty co do wielkości producent energii w Polsce. Wytwarza energię głównie ze spalania węgla brunatnego z kopalni odkrywkowych. Susza, która nawiedza ten region ma wpływ także na możliwości produkcyjne tego zakładu. – ZE PAK rozpoczął proces zmniejszania udziału węgla brunatnego w produkcji energii i rozwoju projektów związanych ze źródłami odnawialnymi. Przekształcenie ZE PAK z węglowego w zielony zakład zajmuje trochę czasu, ale to proces nieodwracalny – powiedział Solorz cytowany przez Reuters w przesłanym oświadczeniu.

Celem ma być czyste powietrze

Źródła odnawialne stanowią obecnie 7,5 procent bieżącej produkcji energii ZE PAK. Zgodnie z oświadczeniem zakład planuje budowę elektrowni fotowoltaicznej i zwiększenie inwestycji w biomasę. – Dziś wszyscy potrzebujemy czystego powietrza.(…) Już prosiłem firmy, w które jestem zaangażowany, aby spojrzały na to, co możemy zrobić w tym zakresie – dodawał Solorz.

W ubiegłym miesiącu Solorz, który jest właścicielem 51,55 procent udziałów ZE PAK, ogłosił przetarg na pozostałe akcje w celu przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką.

Reuters/Bartłomiej Sawicki