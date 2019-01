Rosnieft obawia się sankcji USA wobec Wenezueli

Prawnicy ostrzegli rosyjski Rosnieft, że sankcje USA wobec Wenezueli mogą doprowadzić do blokady prac tego koncernu w kraju Nicolasa Maduro.

RBK donosi, że prawnicy wskazali Rosnieftowi ryzyko związane z pozostaniem w Wenezueli pomimo wprowadzenia sankcji USA wobec spółki PDVSA w związku z nieuznaniem nowego prezydenta tymczasowego Juana Guaido przez dotychczasowego przywódcę Maduro.

Sankcje sprawiają, że PDVSA wszelkie zyski ze sprzedaży ropy firmom amerykańskim musi kierować na specjalne konto w USA, do którego nie ma dostępu reżim byłego prezydenta. Dotychczas ustalone dostawy ropy mogą być prowadzone do kwietnia 2019, bo wszelkie nowe dostawy są zabronione. Amerykanie pozwolili swym koncernom na dokończenie prac w Wenezueli do 27 lipca tego roku.

Według agencji Reutera rosyjski Rosnieft i rząd w Moskwie przekazały Wenezueli od 2006 roku co najmniej 17 mld dolarów w pożyczkach i przedpłatach. Teraz mogą je stracić wskutek kryzysu. Wiceminister finansów Rosji Siergiej Storczak wyraził obawy o spłatę kwoty 100 mln dolarów odsetek od pożyczek udzielonych Caracas przez Moskwę.

Rosnieft jest największym inwestorem w Wenezueli. Posiada udziały w pięciu spółkach z PDVSA zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem ropy. Ma również własne projekty poszukiwawcze w Patao, Mechilones i Rio Caribe z rezerwami szacowanymi na 180 mld m sześc. gazu. W 2017 roku otrzymał koncesję wydobywczą na 30 lat z prawem do eksportu gazu skroplonego.

Rosyjski koncern przekazał również przedpłaty za dostawy ropy warte 6 mld dolarów. Do końca 2018 roku należność PDVSA spadła do 3,1 mld dolarów, a Wenezuelczycy obiecali spłacić resztę w dostawach. Jednak wprowadzenie sankcji USA może utrudnić ten proces. Wydobycie ropy wenezuelskiej wynosi obecnie 1,17 mln baryłek dziennie, ale może spaść do 370 tysięcy dziennie do końca 2019 roku, jeśli potwierdzą się obawy Barclays Bank.

W listopadzie 2016 roku Rosnieft Trading otrzymał 49,9 procent udziałów w Citgo, spółce-córce PDVSA działającej w USA jako zabezpieczenie pożyczki dla Wenezueli wartej 1,5 mld dolarów. Sankcje USA przeciwko tej firmie mogą zaszkodzić również tej transakcji.

USA obiecują znieść sankcje po przejęciu władzy przez legalnego prezydenta Juana Guaido.

RBK/Wojciech Jakóbik