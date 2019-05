Woźny: Projekt noweli OZE stanie w przyszłym tygodniu na Stałym Komitecie Rady Ministrów

W przyszłym tygodniu na Stały Komitet Rady Ministrów trafi projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładający m.in. rozszerzenie grupy prosumentów o firmy – zapowiedział w czwartek pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze Piotr Woźny.

„W tym tygodniu do projektu noweli ustawy zostały zgłoszone poprawki dotyczące dwóch bardzo istotnych kwestii – m.in. rozszerzenia definicji prosumenta o przedsiębiorcę” – powiedział Woźny. Wyjaśnił, że chodzi o to, by do istniejącego już katalogu prosumentów wpisać przedsiębiorców, by oni również mogli „korzystać z korzystnego systemu opustowego, który stał się motorem rozwoju prosumenckiej fotowoltaiki w Polsce przez ostatnie dwa lata”. Prosument to ten, kto konsumuje (kupuje energię), a także ją produkuje.

„W przyszłym tygodniu na Stałym Komitecie RM staje nowelizacja ustawy o OZE” – zapowiedział Woźny, który uczestniczył w czwartkowej konferencji dotyczącej gwarancji kredytowych BGK na instalacje fotowoltaiczne dla firm.

Wyjaśnił, że druga istotna poprawka dotyczy wydania rozporządzenia wykonawczego. „Chcemy doprowadzić do tego, żeby była delegacja do wydania rozporządzenia wykonawczego, które będzie regulowało zasady obsługi prosumenta przez operatorów systemów dystrybucyjnych” – wskazał Woźny. Wyjaśnił, że chodzi o rozporządzenie wydawane wspólnie przez ministra energii i ministra właściwego ds. gospodarki, które będzie regulowało cały proces obsługi prosumenta.