Ruszyły konsultacje społeczne Baltic Pipe w Danii

W Danii rozpoczęły się konsultacje publiczne raportu oddziaływania na środowisko projektu Baltic Pipe. Pod koniec stycznia Duńska Agencja ds. Energii otrzymała od postulatorów projektu, operatorów sieci przesyłowej, polskiej firmy Gaz – System i duńskiego Energinet.dk wniosek o wydanie zgody na przebieg gazociągu na Morzu Bałtyckim. W dokumentacji uwzględniono także krzyżowanie się inwestycji Baltic Pipe z gazociągami Nord Stream 1 i Nord Stream 2.



Konsultacje Baltic Pipe potrwają do połowy kwietnia

Duńskie społeczeństwo, w tym władze i organizacje pozarządowe, mogą teraz składać uwag lub pytania na bazie duńskiego raportu o wpływie na środowisko rurociągu gazociągu Baltic Pipe do postulatorów projektów, duńskiego operatora sieci przesyłowej, Energinet i Polski System Gazowy, autora raportu oraz władz. Baltic Pipe zostanie połączony z norweskim gazociągiem przesyłowym Europipe II na Morzu Północnym przez Danię do Polski. Gazociąg będzie miał 850 km długości, z czego ok. 250 km przebiegać przez duński obszar morski i ok. 210 km na lądzie. Gazociąg będzie przesyłać do 10 mdl m sześc. gazu rocznie. Dla porównania całkowite zużycie duńskiego gazu w 2016 r. wyniosło 2,6 miliarda m sześc.

W ramach konsultacji ma odbyć się marcu 7 publicznych spotkań w Danii na temat projektu.

Władze wysłały listy konsultacyjne do 831 właścicieli nieruchomości, na które projekt może mieć bezpośredni wpływ. Kolejni 1203 właścicieli obiektów zlokalizowane w pobliżu obszaru projektu również otrzymały takie listy. Wśród dostępnych dokumentów załączono raport o oddziaływaniu na środowisko, który wskazuje na możliwy wpływ na środowisko w Danii i raport na bazie Konwencji Espoo, który podkreśla możliwe transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w Danii.

– Mamy nadzieję, że każdy, kto ma uwagi i komentarze, pomoże omówić projekt i skorzystać z możliwości przedstawienia władzom odpowiedzi na konsultację. Mamy również nadzieję, że wszyscy właściciele nieruchomości i przyjdą na te spotkania. W interesie wszystkich leży przedstawienie wszystkich uwag i odpowiedzi, abyśmy mogli zrealizować gazociąg w możliwie najlepszy sposób i tak delikatnie, jak to możliwe – mówi Søren Juul Larsen, główny kierownik projektu w firmie Energinet.dk.

Jest wniosek o wydanie zgody na Baltic Pipe

W dniu 25 stycznia 2019 r. Duńska Agencja ds. Energii otrzymała od postulatorów projektu, wnioski o zezwolenie na budowę gazociągu (Baltic Pipe) na morzu. Energinet złożył wniosek o pozwolenie na budowę gazociągu na Morzu Północnym i przez Mały Bełt (cieśnina na Morzu Bałtyckim, położona między duńskimi wyspami Ærø i Fionią a Półwyspem Jutlandzkim, a Gaz System złożył wniosek o pozwolenie na budowę gazociągu w duńskiej części Morza Bałtyckiego. Duńska Agencja Energii jest organem dla odcinka morskiego, natomiast duńska Agencja Ochrony Środowiska jest organem dla części lądowej.

Baltic Pipe będzie także podlegał znowelizowanej dyrektywie gazowej, dotyczącej implementacji zasad trzeciego pakietu energetycznego w ramach projektu z kraju trzeciego do państw UE. – – Jeśli nasz rurociąg (Baltic Pipe – red.) będzie przechodził przez Danię, to wcześniej wejdzie z Norwegii. Negocjuje pierwszy kraj na którego terytorium gazociąg wejdzie z kraju trzeciego. Ale tu nie ma problemów. Norwegowie od pół roku prac na dyrektywą gazową przyznali, że nie ma problemu, bo Norwegia stosuje prawo europejskie. Z Baltic Pipe nie ma żadnego problemu z punktu widzenia tej dyrektywy – przekonywał zaś w piątek, 15 lutego w Warszawie Przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych, Przemysłu i Energii w Parlamencie Europejskim Jerzy Buzek cytowany przez BiznesAlert.pl.

Baltic Pipe a Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W przedłożonym przez Gaz – System raporcie „Baltic Pipe offshore pipeline permitting and design – Environmental impact assessment – Baltic Sea – Denmark”, czytamy m.in., że gazociąg Baltic Pipe będzie się krzyżował na Morzu Bałtyckim z 18 liniami kablowymi i 2 rurociągami (Nord Stream 1). Zgodnie z założeniami 18 linii kablowych zostanie skrzyżowanych poprzez ułożenie betonowej podbudowy (tzw. materacy betonowych) na dnie morskim, a na dwóch skrzyżowaniach z rurociągami zostanie dodatkowo zwałowany uprzednio materiał skalny pod ów „materac”.

Spółka stwierdza we wniosku, że proponowana trasa rurociągu Baltic Pipe będzie się krzyżowała z przyszłym rurociągiem Nord Stream 2 ( dwa równolegle rurociągi) w jednym lub dwóch możliwych lokalizacjach zależnie od tego, wyboru jednej z (potencjalnych) tras Nord Stream 2 w okolicy Bornholmu. Duńska Agencja Energetyki zaznacza że w obu przypadkach gazociąg Baltic Pipe skrzyżowałby się z Nord Stream 2 na wodach duńskich około 10 km od Bornholmu.

Gaz System zapewnił, że zostaną zawarte porozumienia z właścicielami infrastruktur, z którymi krzyżuje się rurociąg a następnie, przed rozpoczęciem prac, złoży on w Duńskiej Agencji Energetyki do jej akceptacji projekt oraz informacje na temat metody wykonania skrzyżowania. Przed budową przybrzeżnej części Baltic Pipe zostaną zawarte porozumienia ze wszystkimi zaangażowani właściciele infrastruktury. Ponadto dokładne położenie infrastruktury zostanie ustalone w drodze szczegółowych badań geofizycznych.

Na podstawie badań zostanie przygotowany szczegółowy projekt krzyżowania z Nord Stream 1. Jeśli Nord Stream 2 zostanie wybudowany, to samo podejście będzie miało zastosowanie do krzyżowania z nim. Z dotychczasowych oceni wynika, że wpływ krzyżowania z Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na środowisko, będzie znikomy.

Bartłomiej Sawicki