Ile kilometrów można przejechać za 50 euro samochodem elektrycznym?

Po drogach Finlandii, Szwecji i Norwegii elektrycznym samochodem w zimie – takiego wyzwania podjęły się przedstawicielki Fortum, podróżujące z Helsinek do Oslo i z powrotem. Ładowanie samochodu na całej trasie kosztowało niespełna 50 euro.

Fortum, europejski lider technologii i dostawca inteligentnych rozwiązań dla zrównoważonych miast, buduje sieć stacji ładowania o wysokiej mocy do 350 kW (High Power Charging stations – HPC) dla samochodów elektrycznych na trasie łączącej stolice Finlandii, Szwecji i Norwegii. Stacje te umożliwiają ładowanie siedmiokrotnie szybsze niż „tradycyjne” urządzenia tego typu. Wystarczy 10 minut ładowania, by pokonać dystans 250 km.

Instalacje zostały przetestowane przez trzy przedstawicielki Fortum – Maiję, Laurę i Lillemor, które wyruszyły w podróż obciążonym bagażami elektrycznym samochodem, przemierzając przy temperaturach poniżej zera drogi Finlandii i Skandynawii. Pokonały liczącą 1372 km trasę z Helsinek do Oslo przez Turku, Sztokholm i Karlstad i z powrotem. Jechały z prędkością od 60 km/h (przy dużym natężeniu ruchu) do ok. 90 km/h (na autostradach, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 110 km/h). Zużycie energii wahało się między 16,7 kWh a 18,2/100 km. Ładowanie na całej trasie kosztowało dokładnie 49,58 euro, czyli 3,62 euro za każde przejechane 100 km.

– Rozwój elektromobilności to jedno z najważniejszych działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza. Test przeprowadzony na północy Europy udowadnia, że samochody elektryczne są przyjazne nie tylko dla środowiska, ale także dla domowego budżetu – mówi Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum w Polsce.

Stacje HPC powstają z myślą o samochodach elektrycznych przyszłości o zasięgu przekraczającym 300 km, które będą w stanie wykorzystać pełen potencjał nowych instalacji. Stacje te sprawią, że długodystansowe podróże pojazdem elektrycznym staną się rzeczywistością i umożliwią pokonanie trasy między Helsinkami a Oslo w tym samym czasie co „zwykłym” samochodem.

Przeczytaj relację z wyjazdu na https://yhdessa.fortum.fi/hpc-roadtrip

