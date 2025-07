E.ON stawia na oszczędzanie energii w domach

Grupa E.ON w raporcie „The Energy Playbook” szacuje, że w skali Unii Europejskiej możliwe jest ograniczenie kosztów energii nawet o 40 proc. do 2050 roku. Na polskim rynku to wyzwanie zmiany codziennych nawyków konsumentów i nauka oszczędzania prądu. Takie założenie stoi za kampanią edukacyjną „Warszawa świeci przykładem”, którą spółka prowadzi w stolicy.

B.A: W raporcie „The Energy Playbook” wskazują Państwo trzy filary transformacji energetycznej: elektryfikację, rozwój sieci i elastyczność systemów. Jak te globalne założenia przekładają się na konkretne działania E.ON Polska – takie jak kampania „Warszawa świeci przykładem”?

Piotr Bonecki, szef rynku masowego B2C w E.ON Polska: Transformacja energetyczna opiera się na zapewnieniu stabilności dostaw, dywersyfikacji źródeł i przystępności cenowej energii. Jednym z ważniejszych obszarów działania całej Grupy E.ON, ale także tutaj w Polsce, jest edukowanie społeczeństwa na temat efektywnego korzystania z energii elektrycznej. Pokazujemy, że nawet drobne zmiany w codziennych nawykach mogą przełożyć się na wymierne efekty – zmniejszenie zużycia prądu w domach, a przez to większą kontrolę nad udziałem wydatków na prąd w portfelach Polaków. Wskazujemy też dodatkowo jakie pozytywne efekty przynosi to zarówno dla środowiska, jak i całego systemu energetycznego. Kampania „Warszawa świeci przykładem” odzwierciedla te założenia, angażując mieszkańców stolicy w konkretne działania zmniejszające zużycie prądu, co wpływa także na ograniczenie emisji CO₂.

B.A: Według wspomnianego wcześniej raportu efektywne wdrożenie proponowanych w nim rozwiązań może obniżyć koszty energii w Unii Europejskiej nawet o 40 proc. do 2050 roku. Czy mają Państwo analogiczne szacunki dla Polski lub poszczególnych miast, np. Warszawy?

Piotr Bonecki: Nie mamy szczegółowych szacunków dotyczących poszczególnych miast. Wiemy jednak, że w Polsce przed nami jeszcze wiele pracy, aby osiągnąć ambitne cele redukcji kosztów energii i emisji. E.ON Polska zobowiązał się do znacznych inwestycji w odnawialne źródła energii oraz modernizację infrastruktury. Aby transformacja energetyczna zakończyła się pełnym sukcesem, niezbędne są stabilne regulacje prawne, strategiczny dialog między sektorem energetycznym a decydentami politycznymi, jak i aktywne zaangażowanie społeczeństwa. Kampania „Warszawa Świeci Przykładem”, podobnie jak i wcześniejsze nasze działania edukacyjne, ma na celu wsparcie zmiany nawyków energetycznych.

B.A: Raport mocno akcentuje rolę obywatela jako aktywnego uczestnika transformacji energetycznej. Czy kampania „Warszawa świeci przykładem” ma służyć właśnie temu – uruchomieniu potencjału mieszkańców w realnych działaniach?

P.B.: Tak, dokładnie temu służy nasza kampania. Mieszkańcy Warszawy stają się jej bohaterami, pokazując na własnym przykładzie, jak łatwo można wprowadzić energooszczędne nawyki w codziennym życiu. Z myślą o tej inicjatywie przygotowaliśmy dedykowaną stronę swieciprzykladem.eon.pl z interaktywną mapą stolicy. Użytkownicy znajdą tam filmiki, porady oraz wiele ciekawostek. To połączenie edukacji z rozrywką, w przystępnej dla wszystkich odbiorców formie. Dzięki charakterystycznym punktom na mapie można zidentyfikować poszczególne dzielnice miasta i sprawdzić, jakie pomysły na oszczędzanie energii mają ich mieszkańcy. Chcemy szeroko inspirować do podobnych działań i promować odpowiedzialne korzystanie z energii elektrycznej.

B.A.: Czy przy tej kampanii miasto stołeczne Warszawa zostało formalnie zaangażowane w jej realizację?

P.B.: Kampania „Warszawa świeci przykładem” jest realizowana przez E.ON Polska niezależnie od władz samorządowych Warszawy. Jednak od wielu lat aktywnie współpracujemy z miejskimi instytucjami, prowadząc projekty ekologiczne, takie jak modernizacja oświetlenia w parku Dolina Szwajcarska. Regularnie angażujemy się także we współpracę z władzami dzielnicowymi przy lokalnych inicjatywach, na przykład w ramach grantów dla szkół. Zaangażowanie w życie lokalnych społeczności jest na stałe wpisane w misję E.ON Polska.

B.A.: W jaki sposób kampania „Warszawa świeci przykładem” wpisuje się w strategię ESG E.ON Polska? Czy traktują ją Państwo jako działanie jednorazowe, czy raczej element szerszego programu?

P.B.: Kampania wpisuje się w długoterminową strategię ESG E.ON Polska, obejmującą m.in. osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2040 roku. Jest jednym z wielu działań edukacyjnych, które regularnie prowadzimy – takich jak kampania „Oswoić prądożerców” z 2024 roku czy wprowadzony kilka lat temu i stale rozwijany „Kalkulator online – szkoda prądu”. Wszystkie te projekty mają na celu promowanie odpowiedzialnego korzystania z energii.

B.A. : W jaki sposób E.ON mierzy efektywność takich działań edukacyjnych? Czy sukces definiują Państwo przez liczbę uczestników, zaangażowanie społeczne, czy może konkretny spadek zużycia energii wśród klientów?

P.B. : Efektywność kampanii zawsze mierzymy na kilku poziomach. Sprawdzamy liczbę osób angażujących się w nasze aktywacje, aktywność na platformach online i w mediach społecznościowych. Obserwujemy także zanonimizowane trendy konsumenckie wśród naszych klientów, zwracając uwagę na to jak zmienia się ich sposób korzystania z energii elektrycznej. Analizujemy również opinie pozostawione przez klientów, co pozwala nam uzyskać pełen obraz skuteczności naszych działań edukacyjnych.

B.A.: Czy kampania „Warszawa świeci przykładem” może posłużyć jako inspiracja dla osób w innych miastach w Polsce?

P.B. : Zdecydowanie tak. Porady i przykłady zawarte w kampanii mają charakter uniwersalny i mogą być z powodzeniem wdrożone w każdym polskim mieście. Chcielibyśmy, aby nasze inicjatywy edukacyjne inspirowały do oszczędzania energii i świadomego korzystania z zasobów w całej Polsce, nie tylko w Warszawie.

B.A.: W kampanii pojawia się wiele praktycznych przykładów oszczędzania energii w domach. Które z nich – z punktu widzenia danych i praktyki – przynoszą największy efekt? Jakie nawyki warto byłoby upowszechnić szczególnie?

P.B.: Najbardziej efektywne są te nawyki, które nie wymagają dużych wyrzeczeń, a jednocześnie przynoszą zauważalne korzyści. Warto wspomnieć choćby o obniżeniu temperatury prania do 30 stopni, co pozwala zaoszczędzić do 40 proc. energii, czy o korzystaniu z termoobiegu w piekarniku, co może zmniejszyć zużycie prądu nawet o 28 proc.. Te proste działania powinny stać się standardem w naszych domach.

