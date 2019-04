Ciepła zima i LNG zmuszają Gazprom do obniżki wydobycia gazu

Gazprom utrzymuje konserwatywną prognozę wydobycia w 2019 roku na poziomie 495 mld m sześc. ze względu na wysokie temperatury i rosnącą konkurencję ze strony LNG w Europie.

Będzie to pierwszy spadek wydobycia Gazpromu od pięciu lat. W 2018 roku firma wydobyła 497,6 mld m sześc. Gazprom oszacował w zeszłym tygodniu, że magazyny gazu w Europie są zapełnione w 42 procentach ze względu na ciepłą zimę. W okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2019 roku wydobycie firmy rosyjskiej wzrosło o 2 procent, ale eksport do Europy i Turcji spadł o 9 procent.

Według analityków VTB Capital sytuację pogarsza rosnący import LNG do Europy. Szefowa Gazprom Exportu Jelena Burmistrowa typowana przez Kommiersant na przyszłego prezesa Gazpromu przyznała w lutym, że to czynnik „niepokojący”. Rośnie także konkurencja krajowa. Novatek sprzedaje LNG do Europy Północno-Zachodniej ze względu na spadek cen w Azji.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik