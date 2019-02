MSZ: Na szczycie o Bliskim Wschodzie będą kraje arabskie

Wiceprezydent USA Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo przyjadą do Warszawy przed konferencją bliskowschodnią, zaplanowaną na 13-14 lutego – poinformował szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jak dodał, złożą oni w Polsce wizytę dwustronną, podczas której będą rozmawiali z władzami naszego kraju.

Podczas wtorkowej rozmowy w TVP Info Czaputowicz został zapytany o doniesienia dziennika „Fakt”, który informuje, że na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września do Polski może przyjechać prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

– Jest to ważna, okrągła rocznica rozpoczęcia II wojny światowej, będziemy ją uroczyście obchodzić. Prezydent zaprasza przywódców wielu państw m.in. Donalda Trumpa. Zobaczymy jaki będzie kalendarz. Zaproszenie jest otwarte – odpowiedział szef MSZ.

Jak podkreślił, rocznica wybuchu II wojny światowej „przypomni światu o tych tragicznych wydarzeniach, roli Polski w czasie II wojny światowej”. – Oczywiście chcemy ją bardzo uroczyście obchodzić, natomiast jest to perspektywa jeszcze kilku miesięcy – dodał szef polskiej dyplomacji.

Wizyta szefa MSZ w USA

Minister został też zapytany o swój wyjazd do Stanów Zjednoczronych, który planowany jest na środę. Na pytanie, czy będzie podczas tej wizyty okazja, aby wystosować osobne zaproszenie dla Donalda Trumpa, odpowiedział: „Myślimy o wcześniejszym okresie, przyszłym tygodniu. Jest zaproszenie dla wiceprezydenta (USA, Mike’a) Pence’a – cieszymy się, że przyjedzie, złoży wizytę dwustronną. Także sekretarz stanu Mike Pompeo, nie jest to częste, wezmą udział w konferencji, ale także będą rozmawiać z władzami, bo jest to wizyta także dwustronna, międzypaństwowa”.

Szef MSZ dodał, że Pompeo i Pence’a przyjadą do Warszawy przed rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu w Warszawie konferencją bliskowschodnią. – Kolejny dzień to udział w tej ważnej konferencji, na którą razem z Mike’iem Pompeo zapraszaliśmy ministrów spraw zagranicznych z całego świata – podkreślił.

Czaputowicz pytany, kto ważny przyjedzie na konferencje, odpowiedział, że będzie to poziom ministrów spraw zagranicznych. – Najważniejsze, że ministrowie spraw zagranicznych, czyli ministrowie z państw arabskich potwierdzili udział. Będą prezentować swój punkt widzenia na to, jak zapewnić pokój na Bliskim Wschodzie – zaznaczył.

– Wiceprezydent Pence otworzy konferencję, będzie zabierał głos – tak jak Mike Pompeo. Będzie też pan doradca prezydenta (ds. Bliskiego Wschodu, Jared) Kushner, który będzie się wypowiadał – poinformował Czaputowicz. – Ze strony polskiej oczywiście prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki w odpowiednich panelach wezmą też udział – dodał minister spraw zagranicznych.

Szef MSZ powiedział, że na konferencje nie został zaproszony Iran, ale zostanie poinformowany o ustaleniach konferencji później.

Polska Agencja Prasowa