Spada wydobycie węgla w Polsce

W ubiegłym roku polskie kopalnie wydobyły niespełna 63,4 mln ton węgla kamiennego – blisko 2,1 mln ton mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż węgla spadła o ponad 3,7 mln ton, do 62,5 mln ton – wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorującego rynek węgla.

W środę Agencja opublikowała dane dotyczące wydobycia i sprzedaży węgla w grudniu ubiegłego roku, kiedy kopalnie wydobyły ponad 4,7 mln ton węgla, a sprzedały niespełna 4,8 mln ton tego surowca. Z wieloletnich statystyk wynika, że poziom krajowego wydobycia osiągnął w grudniu minionego roku swoje historyczne minimum. W grudniu 2017 r. miesięczne wydobycie sięgnęło niespełna 5 mln ton, a sprzedaż przekroczyła 5,4 mln ton.

Od początku ubiegłego roku do końca grudnia kopalnie wydobyły blisko 63,4 mln ton węgla, wobec prawie 65,5 mln ton w roku 2017 (spadek o prawie 2,1 mln ton, czyli 3,2 proc.) i 70,4 mln ton w roku 2016, a ubiegłoroczna wielkość sprzedaży przekroczyła 62,5 mln ton, wobec prawie 66,3 mln ton (spadek o ponad 3,7 mln ton, czyli prawie 5,7 proc.) rok wcześniej oraz 73,1 mln ton w roku 2016.

W końcu grudnia ub. roku stan zapasów węgla wynosił 2,4 mln ton, wobec niespełna 1,7 mln ton rok wcześniej. Kopalnie zatrudniały 82,8 tys. osób.

Z danych ARP wynika, że ubiegłoroczny grudzień był miesiącem o najniższym wydobyciu i sprzedaży węgla, nie tylko w minionym roku, ale także na przestrzeni wielu lat. Rok wcześniej wydobycie było lekko poniżej 5 mln ton, ale sprzedaż przekraczała 5,4 mln ton – obecnie zmniejszeniu uległa zarówno wielkość produkcji, jak i sprzedaży węgla.

W miniony poniedziałek ARP podała też informacje dotyczące ubiegłorocznych cen węgla, nie były to jednak wskaźniki oparte o pełne dane przekazywane z kopalń, ale wartość indeksów obliczanych przez ARP wspólnie z Towarową Giełdą Energii (bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców). Indeksy pokazały, że w ub. roku węgiel kamienny dla energetyki był średnio o 16,4 proc. droższy niż rok wcześniej, a surowiec dla ciepłownictwa zdrożał z roku na rok o ponad 22 proc. Średnioroczna wartość indeksu dla energetyki wyniosła w ub. roku 239,51 zł za tonę, a dla ciepłownictwa 294,75 zł za tonę.

Pełne dane – w tym finansowe – obrazujące sytuację górnictwa węgla kamiennego w ub. roku nie są jeszcze znane. Jak wcześniej podawała ARP, w ciągu 11 miesięcy ub. roku polskie kopalnie zarobiły na sprzedaży węgla prawie o połowę mniej niż rok wcześniej. Wzrosły inwestycje, ceny węgla i przychody, ale też koszty produkcji. Spadło wydobycie i sprzedaż węgla oraz wydajność pracy i wskaźniki finansowe. Import wzrósł do rekordowego poziomu.

Od stycznia do końca listopada 2018 r. górnictwo wypracowało łącznie prawie 1,5 mld zł zysku na sprzedaży węgla (25,90 zł na każdej tonie) oraz 980,3 mln zł zysku. Od początku roku do końca listopada do Polski sprowadzono prawie 18 mln ton węgla z zagranicy, o 6,3 mln ton więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. To rekordowy poziom – dotąd największą wielkość importu odnotowano w roku 2015, kiedy do Polski napłynęło ponad 15 mln ton surowca z zagranicy.

Łączna wartość sprzedanego przez polskich producentów węgla przekroczyła do końca listopada 19,8 mld zł (przy kosztach rzędu 18,3 mld zł), wobec przeszło 18,8 mld zł rok wcześniej – tym samym przychody górnictwa ze sprzedaży wzrosły o ok. 1 mld zł. Zwiększenie przychodów nie przełożyło się jednak na wynik na podstawowej działalności górnictwa, jaką jest sprzedaż węgla – po 11 miesiącach zysk na sprzedaży wyniósł 1 mld 492,2 mln zł, wobec 2 mld 908,3 mln zł rok wcześniej. Prawie o połowę zmniejszył się też wynik na każdej tonie sprzedanego węgla – z 47,91 zł w ciągu 11 miesięcy roku 2017 do 25,90 zł w tym samym czasie 2018 (w latach 2013-2016 kopalnie notowały straty na każdej tonie węgla).

Zysk netto górnictwa zmniejszył się z 2 mld 269,4 mln zł po 11 miesiącach 2017 do 980,3 mln zł po listopadzie 2018 r. W całym 2017 r. górnictwo wypracowało prawie 2,9 mld zł zysku netto, wobec 3,6 mln zł straty netto w roku 2016 i ponad 4,5 mld zł straty w 2015. W ub. roku spadła również wartość wskaźnika EBITDA, z prawie 4,8 mld zł po listopadzie 2017 r., do 3 mld 428 mln zł po 11 miesiącach 2018 r. O ok. 90 proc. wzrosła wartość inwestycji w górnictwie – od stycznia do listopada 2018 r. spółki węglowe wydały na nie blisko 2,3 mld zł, wobec 1,2 mld zł rok wcześniej.

W końcu listopada 2018 r. wartość zobowiązań górnictwa przekraczała 12,6 mld zł, wobec ponad 11,8 mld zł rok wcześniej. Kopalnie i spółki węglowe na bieżąco regulują wszystkie zobowiązania publicznoprawne – od początku roku do końca listopada 2018 r. odprowadziły z tego tytułu do budżetu i innych instytucji niespełna 5,6 mld zł.

Polska Agencja Prasowa