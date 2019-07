Spółki obrotu ułatwiają składanie wniosków o rekompensaty cen energii

Ministerstwo Energii poinformowało w komunikacie, że w związku z konieczności złożenie przez cześć odbiorców oświadczeń, które będą podstawą do utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018, punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych będą pracować w sobotę i w niedzielę, a w poniedziałek godziny ich otwarcia zostaną wydłużone od do północy.

Ministerstwo przypomina, że nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawa o cenach pądu wymaga, aby mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych ( w tym samorządy) złożyły oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

Jak czytamy w komunikacie ME oświadczenie takie można złożyć do 29 lipca 2019 r. Jednocześnie resort informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych będą pracować w sobotę (27.07) i niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) godziny ich pracy zostaną wydłużone do północy.

ME informuje ponadto, że oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego.

Polska Grupa Energetyczna

Biura Obsługi Klienta PGE Obrót będą dodatkowo otwarte w najbliższą sobotę oraz niedzielę, a dzisiaj i w poniedziałek wydłużone zostały godziny pracy.

piątek, 26 lipca, do godz. 19.00

sobota, 27 lipca, godz. 9.00-17.00

niedziela, 28 lipca, godz. 11.00-19.00

poniedziałek, 29 lipca, godz. 8.00-24.00

Jak podkreśla PGE z uwagi na to, że termin na składanie oświadczeń upływa w sobotę, oświadczenie można składać do poniedziałku, 29 lipca 2019 r., osobiście we wszystkich biurach obsługi klienta PGE Obrót i PGE Dystrybucji w piątek, sobotę, niedzielę oraz poniedziałek do północy, listownie na adres: PGE Obrót, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego) oraz mailem (nie skan ale z podpisem kwalifikowanym).

W przypadku gospodarstw domowych i innych odbiorców końcowych z grupy taryfowej Gxw całym roku 2019 obowiązują ceny z roku 2018 – nie ma więc wymogu składania oświadczeń przez tych klientów.

Wszystkie najważniejsze informacje związane z kwestią ustawy znajdują się na stronie: https://pge-obrot.pl/O-Spolce/informacja-dla-klientow-pge-obrot-s.a

Tauron

W przypadku Tauronu Oświadczenia będą przyjmowane do poniedziałku 29 lipca w placówkach obsługowych Taurona i drogą pocztową. Przypominamy, że gospodarstwa domowe nie muszą składać oświadczeń. Z uwagi na fakt, że termin ten wypada w sobotę, TAURON przyjmuje oświadczenia klientów do poniedziałku 29 lipca.

Ze strony Taurona www.tauron.pl można pobrać wzór oświadczenia oraz instrukcję, jak wypełnić oświadczenie. Należy pamiętać, że trzeba wpisać wszystkie punkty poboru energii oraz że oświadczenie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Jeżeli oświadczenie podpisuje pełnomocnik, trzeba też dołączyć pełnomocnictwo. Oświadczenia można również wysyłać pocztą.

TAURON wzmocnił obsługę tak, żeby klienci, którzy zgodnie z ustawą o cenach powinni złożyć oświadczenia, mogli to zrobić również w weekend. Placówki obsługowe Tauron będą czynne w najbliższą sobotę i niedzielę od godziny 9.00 do 17.00. Placówki zlokalizowane w centrach handlowych – Tychy, Zabrze, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój – w niedzielę będą czynne od godziny 10.00 do 18.00. W sobotę oraz w niedzielę będzie działać także infolinia TAURONA pod numerem 555 444 333. Można dzwonić w godzinach od 9.00 do 17.00.

Enea

Ze względu na duże zainteresowanie Klientów również Enea zapewniła dodatkowe możliwości składania dokumentów w weekend w jej Biurach Obsługi Klienta. Jednocześnie firma zachęca do skorzystania z możliwości wysłania dokumentów pocztą. Honorowane będą wszystkie oświadczenia, wysłane w terminie, zgodnie z datą stempla pocztowego. Enea uruchomiła w najbliższy weekend punkty obsługowe we wszystkich swoich Biurach Obsługi Klienta. Wszystkie Biura Obsługi Klienta Enei będą czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach 8:00-12:00, a punkty zlokalizowane w galeriach handlowych – w godzinach funkcjonowania tych galerii (np.: Poznań, galeria Malta, sobota 10:00-22:00, niedziela 10:00-20:00, Poznań, galeria Pestka, sobota 09:00 -21:00, niedziela 10:00-20:00)

Ministerstwo Energii/PGE/Tauron/Enea