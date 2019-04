🔝 TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

­čöŁ TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijaj─ůcego tygodnia

Polecamy Pa┼ästwu zastawienie najbardziej popularnych tekst├│w mijaj─ůcego tygodnia (14.04-19.04.2019).

1.┬á┬áJak├│bik: Polacy wygrywaj─ů bitw─Ö warszawsk─ů z Gazpromem

ÔÇô Z pozoru ma┼éa umowa na dostaw─Ö LNG w Warszawie ma donios┼ée znaczenie dla rynku gazu w Polsce. PGNiG Obr├│t Detaliczny wypar┼éo Gazprom Germania ze stolicy ÔÇô pisze Wojciech Jak├│bik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Sobolewski: Co dalej z polskim projektem reaktora wysokotemperaturowego do produkcji ciepła i wodoru?

Tematyka zwi─ůzana z projektem reaktora wysokotemperaturowego trafi┼éa na forum Sejmu w ostatnim dniu stycznia bie┼╝─ůcego roku, dzi─Öki prezentacji, kt├│r─ů mia┼éem zaszczyt przedstawi─ç na posiedzeniu Parlamentarnego Zespo┼éu G├│rnictwa i Energetyki, dzia┼éaj─ůcego pod przewodnictwem pos┼éa Ireneusza Zyski.┬áPrezentacja ta jest dost─Öpna na stronach Sejmu┬áÔÇô pisze Dr J├│zef Sobolewski.

3.┬áIJ: Sp├│┼éki energetyczne straci┼éy po kilkadziesi─ůt procent warto┼Ťci (ANALIZA)

Krystian Krupa, Kamil Moskwik i Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiello┼äskiego przygl─ůdaj─ů si─Ö wynikom PGE, Tauronu, Enei i Energi za pe┼éne 12 miesi─Öcy minionego roku.

4. Perzyński: Hulajnoga, prawa nie ma. Sensu też?

Kto mieszka we Wroc┼éawiu, w Krakowie, Poznaniu, ┼üodzi i Gda┼äsku ten zauwa┼╝y┼é lawinowy wzrost popularno┼Ťci hulajn├│g elektrycznych. W Warszawie wida─ç je na ka┼╝dym kroku, nawet w mniej oczywistych miejscach. Czy podobnie jak gra w pokemony i widget spinnery do┼é─ůcz─ů do panteonu sezonowych m├│d, czy na sta┼ée zrewolucjonizuj─ů┬áporuszanie si─Ö┬ápo miastach? Jakie maj─ů zalety, a jakie wady? I co na to prawo? ÔÇô zastanawia si─Ö┬áMicha┼é Perzy┼äski, redaktor BiznesAlert.pl.

5.┬áCzy nadszed┼é zmierzch farm wiatrowych na l─ůdzie? Wed┼éug BO┼Ü przysz┼éo┼Ť─ç to morze (ROZMOWA)

Czy nadszed┼é zmierzch l─ůdowych farm wiatrowych? ÔÇô Trudno jednoznacznie si─Ö na ten temat wypowiada─ç. Wida─ç jednak wyra┼║nie, ┼╝e najwi─Öksz─ů przysz┼éo┼Ť─ç maj─ů morskie farmy wiatrowe. Silniejsze i bardziej stabilne warunki wietrzne na obszarach morskich przek┼éadaj─ů si─Ö na wi─Öksz─ů produktywno┼Ť─ç ni┼╝ na obszarach l─ůdowych ÔÇô powiedzia┼é Bogus┼éaw Bia┼éow─ůs, prezes zarz─ůdu Banku Ochrony ┼Ürodowiska, w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl.