Gaz-System rozbuduje tłocznię gazu na trasie Korytarza Północ-Południe Alert

Gaz-System ma zgodę na budowę czwartego przenośnego agregatu sprężającego w tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu. Operator gazociągów przesyłowych tłumaczy ten krok obecną sytuacją geopolityczną i zmieniającym się rynkiem energetycznym w Europie.

Gazociąg Gustorzyn-Wronów fot. Gaz-System

Gaz-System otrzymał zgodę od Wojewody Opolskiego na budowę czwartego przenośnego agregatu sprężającego w tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu. Inwestycja pozwoli zwiększyć moce sprężania obiektu o 50 procent i zdaniem operatora zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i pozwoli na wzmocnienie krajowego systemu przesyłowego na całym układzie łączącym kierunki dostaw zlokalizowane na północy Polski – takie jak Terminal LNG oraz Baltic Pipe – z południowo-wschodnią Polską, aż do połączenia ze Słowacją.

Dostawa przenośnego agregatu sprężarkowego o mocy około 13 MW i jego montaż na tłoczni Kędzierzyn nastąpią w kolejnych miesiącach. Według zapowiedzi, Gaz-System rozpocznie eksploatować agregat w grudniu 2023 roku. Tłocznia będzie dysponowała czterema sprężarkami, a jej moc wzrośnie z 23 MW do 36 MW.

Tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu została oddana do użytku w marcu 2022 roku. Jest to pierwszy tego typu obiekt na Opolszczyźnie na trasie gazowego Korytarza Północ-Południe, który połączył Terminal LNG w Świnoujściu oraz Baltic Pipe poprzez środkową i południową Polskę z infrastrukturą w Europie Środkowo-Wschodniej. Składa się on zarówno z gazociągów krajowych, jak i dwustronnych międzysystemowych połączeń gazowych.

Gaz-System/Jędrzej Stachura