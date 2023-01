Smocze paliwo z USA może pomóc wysłać ludzi na Marsa Alert

Agencja kosmiczna NASA oraz zbrojeniowa DARPA ogłosiły współpracę na rzecz stworzenia paliwa jądrowego do zasilania silników, które w przyszłości pozwolą zorganizować załogową misję na Marsa.

Koncepcja artystyczna lotu NASA na Marsa. Grafika: NASA.

Projekt demonstracyjny ma akronim DRACO, od demonstracyjnej rakiety do udanych misji poza orbitę księżyca (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations). Porozumienie NASA, czyli amerykańskiej agencji kosmicznej oraz DARPA, czyli agencji badań zbrojeniowych, ma umożliwić rozwój technologii napędu termojądrowego do 2027 roku. Pozwoli ona docelowo wysłać ludzi na Marsa.

Najważniejszy przełom, który ma przynieść smocze paliwo projektu DRACO, to przyspieszenie lotu, w celu ochrony załogi przed promieniowaniem kosmicznym i innymi wyzwaniami narastającymi proporcjonalnie do długości podróży. Można sobie wyobrazić, że ta technologia – podobnie jak inne z sektora kosmicznego – trafi z powrotem z Marsa na ziemię, rewolucjonizując na swój sposób gospodarkę. Departament Energii USA prowadzi szereg projektów fuzji jądrowej oraz budowy elektrowni jądrowych na Księżycu oraz Marsie.

NASA/Wojciech Jakóbik