Wróbel: Brexit gwarantuje emocje na rynku emisji CO2

Bez rewolucji na rynku ETS po uruchomieniu rezerwy stabilizacji rynku. Emocje gwarantuje Brexit, nie MSR – pisze Paweł Wróbel, były dyrektor PKEE w Brukseli, założyciel i szef „Gate Brussels”.

Uczestnicy systemu ETS otrzymali w połowie maja br. kolejne dane dot. ilości uprawnień, które zostaną zdjęte z rynku. Komisja Europejska opublikowała w dniu 15 maja trzeci już komunikat ws. liczby uprawnień do emisji znajdujących się w obiegu do celów uruchomienia rezerwy stabilizacji rynku (MSR). Po ostatniej reformie ETS jest to główne narzędzie KE w celu likwidacji nadwyżki uprawnień.

Dzięki corocznie, w połowie maja publikowanym danym, KE przenosi części uprawnień do MSR. Mechanizm, funkcjonujący od stycznia br. jest obecnie jednym z najbardziej przewidywalnych czynników wpływających na cenę uprawnień do emisji. Uruchamiany jest automatycznie, gdy liczba uprawnień na rynku przekracza liczbę 833 mln.

KE przedstawiła dane wskazujące na istnienie 1,655 mln uprawnień w obiegu, co oznacza, że w okresie od września 2019 do sierpnia 2020 do MSR zostanie przekazane nieco ponad 397 mln uprawnień (24% z całkowitej liczby). W praktyce taka ich ilość nie zostanie w tym okresie wystawiona na aukcje. Co warto podkreślić, w przypadku podanych przez Komisję danych nie ma żadnego elementu zaskoczenia. Obserwatorzy rynku ze spokojem przyjęli komunikat KE. Dla przypomnienia, to kolejna transza, która trafi do rezerwy uruchomionej w tym roku. W okresie od stycznia do sierpnia br. do MSR trafi już 265 mln uprawnień z aukcji planowanych na ten czas.

Czy po burzliwym okresie dużych zmian, głównie wzrostów cen uprawnień do emisji w ostatnich miesiącach nadchodzi czas większego spokoju na rynku ETS? Wiele wskazuje na to, że tak być może. System po ostatnich reformach stał się bardziej kontrolowany przez KE, a dzięki temu przewidywalny. Funkcjonowanie MSR jest jednym z tych elementów strukturalnych zmian, który stanowi czynnik stabilizujący. Po drugiej stronie jest obecnie Brexit. Główne niewiadome, które maja wpływ na funkcjonowanie ETS i przekładają się na ceny uprawnień to termin wyjścia Brytyjczyków z Unii oraz przede wszystkim sposób rozstania – tj. rozwód w ramach porozumienia lub tzw. twardy Brexit, czyli bez umowy. To bezpośrednio przekłada się na termin i sposób opuszczenia systemu ETS przez instalacje na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli Brytyjczycy rzeczywiście opuszczą Unię w 2019 roku to kolejny komunikat KE dot. ilości uprawnień w obiegu do celów MSR, który będzie publikowany 15 maja 2020 roku będzie odzwierciedlał ten fakt.