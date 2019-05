Parkiet: Polska nie przedłuży kontraktu na przesył gazu z Rosji przez Gazociąg Jamalski

Wiele wskazuje na to, że gazociąg Nord Stream 2 nie zacznie w tym roku przesyłać gazu, a to pokrzyżuje plany Rosjan odnośnie tranzytu błękitnego paliwa na zachód Europy – zwraca uwagę „Parkiet”.

Gazeta giełdy odnotowuje, że z końcem roku kończy się umowa Gazpromu na tranzyt gazu ziemnego przez Ukrainę, a 17 maja 2020 r. przestanie obowiązywać kontrakt na przesył błękitnego paliwa polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego. Jednocześnie „Parkiet” zaznacza, że dotychczasowe plany Gazpromu zastąpienia obu dróg tranzytu rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej budowanym gazociągiem Nord Stream 2 raczej spalą na panewce.

Dziennik przypomina, że Rosjanie chcieli ukończyć Nord Stream 2 przed końcem br., ale ze względu na twardą postawę Danii są zmuszeni do zmiany trasy gazociągu, a to wymaga załatwienia całego szeregu formalności, które w połączeniu z uwarunkowaniami technicznymi realizacji tego typu inwestycji na Bałtyku, sprawią że gazociąg zacznie działać najwcześniej w przyszłym roku.

Jak pisze dziennik,opóźnienie budowy Nord Stream 2 powoduje, że Rosjanie nie mogą zrezygnować z tranzytu przez Ukrainę, a to diametralnie zmienia ich pozycję negocjacyjną, bo już nie mogą straszyć Ukrainy rezygnacją z transportu gazu przez jej terytorium i nagle stają się petentem, który powinien zabiegać o nową umowę tranzytową. „Parkiet” zwraca również uwagę, że osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami nie będzie łatwe, bo Ukraina chce wieloletniej umowy tranzytowej, a Gazprom myśli o krótkoterminowym kontrakcie na czas do ukończenia inwestycji budowy Nord Stream 2.

Dziennik odnotowuje również, że Ukraina postuluje także, aby tzw. kontraktowy punkt dostaw został przeniesiony z granicy ukraińsko-słowackiej na granicę rosyjsko-ukraińską. W efekcie to nie Gazprom, ale jego odbiorcy decydowaliby, którędy popłynie do nich kupione od Rosjan paliwo.

Co, jeśli chodzi o tranzyt rosyjskiego gazu przez Polskę, po zakończeniu obecnej umowy? Jak pisze „Parkiet” nasz kraj nie zamierza podpisywać nowego kontraktu, a zdolności przesyłowe na gazociągu jamalskim mają być udostępniane, zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami, na aukcjach.

Parkiet/CIRE.PL