Wznowienie tranzytu ropy przez Białoruś ma nastąpić za dwa miesiące

Pełne wznowienie tranzytu ropy przez terytorium Białorusi rurociągiem Przyjaźń będzie możliwie dopiero pod koniec lipca – powiedział we wtorek dyrektor koncernu Biełnaftachim Andrej Rybakou. W maju Białoruś zrealizuje zaledwie 7 proc. planowanego tranzytu.

„Niestety, na terytorium Białorusi ciągle pozostaje duża ilość ropy, która nie spełnia norm dotyczących chlorków organicznych. Jest to ok. 1,2 mln ton, co jest przeszkodą zarówno dla pełnej produkcji naszych rafinerii, jak i dla tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń. W maju zrealizujemy tylko 7 proc. planowanego tranzytu” – powiedział Rybakou, cytowany przez agencję BiełTA. Dyrektor Biełnaftachimu dodał, że rafineria w Mozyrzu funkcjonuje obecnie według biznesplanu, natomiast zakłady Naftan w Nowopołocku realizują tylko 65 proc. zaplanowanej produkcji ze względu na niewystarczającą ilość surowca.

„Termin realizacji pełnej +mapy drogowej+ (dotyczącej oczyszczenia Przyjaźni i wznowienia tranzytu – PAP) to koniec lipca. Jest to maksymalny okres, możliwe jest przyspieszenie, ale trzeba rozumieć, że nie jest to standardowa operacja, dlatego podchodzimy do tego z maksymalną ostrożnością” – powiedział Rybakou. Agencja BiełTA uściśla, że chodzi o rewers, czyli odwrócenie kierunku przesyłu ropy, by zanieczyszczony surowiec wrócił do Rosji.

Według planu pod koniec lipca na terytorium Białorusi nie powinno już być zanieczyszczonej ropy, co umożliwi odblokowanie dostaw do rafinerii białoruskich i dalej – do Europy.

Białoruskie media informują o wznowieniu tranzytu przez Ukrainę, powołując się na tamtejszego operatora Przyjaźni – Ukrtransnaftę. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi rosyjskiego ministra energetyki Aleksandra Nowaka, że 20 maja ropa może popłynąć również do Polski, nie doszło do tego.

We wtorek polski resort energii poinformował, że minister energii Krzysztof Tchórzewski wystąpił do swojego odpowiednika, ministra energetyki Federacji Rosyjskiej Aleksandra Nowaka, z wnioskiem o podjęcie pilnych działań mających na celu jak najszybsze przywrócenie drożności systemu i dostaw czystej ropy.