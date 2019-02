TGE: Rekordowy wolumen obrotu na rynku spot energii

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu br. 8 702 527 MWh i był o 20,1 proc. niższy niż w styczniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 30,6 proc. r/r – przy wolumenie 5 783 802 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 13,9 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 918 725 MWh. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł 9 727 648 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 36,2 proc. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 136 149 MWh, a więc o 5,5 proc. więcej niż w styczniu roku ubiegłego. W styczniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 545 298 MWh, co stanowi 4-krotny wzrost r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu br. 8 702 527 MWh i był o 20,1 proc. niższy niż w styczniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 30,6 proc. r/r przy wolumenie 5 783 802 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 13,9 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 918 725 MWh (wzrost o 2,3 proc. w porównaniu do stycznia 2015 roku). Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w styczniu na poziomie 246,24 zł/MWh – o 28,23 zł/MWh wyższym niż w grudniu ubiegłego roku. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 274,48 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,76 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w grudniu roku 2018.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł 9 727 648 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 36,2 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 6 516 938 MWh, a więc o 37,0 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 3 210 710 MWh, a więc o 34,7 proc. wyższym niż w styczniu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 2 693 016 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 64,8 proc. r/r) oraz 517 694 MWh na RDBg (spadek o 31,0 proc. r/r). Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w styczniu br. do poziomu 103,20 zł/MWh, czyli o 8,45 zł/MWh mniej względem grudnia 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 99,20 zł/MWh, a więc

o 2,37 zł/MWh mniej niż w grudniu 2018 r.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 136 149 MWh, a więc o 5,5 proc. więcej w stosunku do stycznia roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 366 191 MWh, o 35,4 proc. wyższym niż w styczniu roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 139,80 zł/MWh, co oznacza spadek o 13,27 zł/MWh względem grudnia 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 21 689 toe (w tym 10 310 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 55,9 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 70,11 zł/toe, do poziomu 251,80 zł/toe. Po raz pierwszy w historii notowań obrót instrumentem PMEF stanowił mniejszość wolumenu obrotu wszystkimi instrumentami dla efektywności energetycznej – dokładnie 47,5 proc. Przewyższył go obrót instrumentem PMEF-2018 – o wolumenie 10 968 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej 208,75 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W styczniu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 545 298 MWh (4-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,68 zł/MWh (o 0,17 zł/MWh więcej niż w grudniu ubiegłego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec grudnia 2018 r. wyniósł 241,76 zł/t, co stanowi spadek o 3,60 proc. w stosunku do listopada, zaś cena za 1 GJ energii spadła w tym samym okresie o 2,03 proc., do poziomu 11,10 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 4,85 proc. w tym samym okresie i wynosi 311,66 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 3,22 proc., osiągając wartość 12,82 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do grudnia 2017 roku wyniosła 29,10 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 13,68 proc.) natomiast dla PSCMI 2 37,84 zł/t (wzrost o 13,82 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,46 zł/GJ (wzrost PSCMI1 o 15,15 proc.) i 1,51 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 13,35 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec stycznia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 stycznia 2019 r. członkami rejestru było 3713 podmiotów. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 454 podmioty.

