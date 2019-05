Wydobycie gazu spowodowało trzęsienie ziemi w Holandii

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,4 odnotowano w środę rano w okolicach miasta Groningen na północy Holandii w związku z prowadzonym w regionie wydobyciem gazu ziemnego. Dotychczas nie było doniesień o ofiarach.

Jak poinformował państwowy instytut meteorologiczny, epicentrum wstrząsów znalazło się w pobliżu wsi Westerwijtwerd, 18 km na północny wschód od ok. 180-tysięcznego Groningen.

Według instytutu był to jeden z najpotężniejszych wstrząsów udokumentowanych w Holandii. Agencja dpa przypomina, że po trzęsieniu ziemi o tej samej magnitudzie w styczniu 2018 roku rząd holenderski zarządził ograniczenie wydobycia w regionie, powołując się na względy bezpieczeństwa lokalnej ludności. Władze zapowiedziały, że do 2022 roku lub wcześniej wydobycie powinno zostać zmniejszone o połowę, a później być stopniowo obniżane do zera.

Podziemne złoże gazu ziemnego Groningen stanowi jedną z największych na świecie rezerw tego surowca, ale trzęsienia ziemi wywołane prowadzonym tam wydobyciem na przestrzeni lat uszkodziły tysiące domów w regionie, wywołując protesty mieszkańców.