USA chcą wejść w energetykę Europy Środkowo-Wschodniej Alert

Źródło: Emerging Europe

Decydenci, liderzy biznesu, przedstawiciele światowych i regionalnych mediów będą dyskutować o przyszłości relacji państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Stanów Zjednoczonych podczas wirtualnej debaty „Emerging Europe and The United States: Towards 2030”. Spotkanie online, organizowane przez wiodącą londyńską organizację, odbędzie się 27 sierpnia 2020 roku.

Handel, dyplomacja i współpraca

Wydarzeniu towarzyszy badanie przeprowadzone wśród europejskich i amerykańskich organizacji handlowych, służb dyplomatycznych, biznesu i think-tanków na temat szans, wyzwań i zagrożeń dla transatlantyckiej współpracy. Jego wyniki i płynące z debaty wnioski zostaną przedstawione w raporcie po konferencji.

Wirtualne spotkanie otworzy Mircea Geoană, zastępca sekretarza generalnego NATO, w przeszłości m.in. minister spraw zagranicznych Rumunii. Dyskusja o współpracy regionu ze Stanami Zjednoczonymi zostanie podzielona na cztery obszary, które będą dotyczyły: infrastruktury, energetyki, cyfrowej transformacji i ochrony zdrowia. Stany Zjednoczone są kluczowym partnerem dla krajów środkowej i wschodniej Europy. W samej Polsce wartość amerykańskich inwestycji przekracza 60 miliardów dolarów. W 2017 roku prezydent Donald Trump poparł Inicjatywę Trójmorza, stwierdzając, że ten projekt „przekształci i odbuduje cały region”. Rok później amerykański sekretarz ds. Energii Rick Perry ogłosił „Partnerstwo na rzecz transatlantyckiej współpracy energetycznej” (P-TEC). I wreszcie w marcu tego roku Macedonia Północna została 30. członkiem sojuszu NATO.

– Inicjatywa Trójmorza wydaje się mieć ponadpartyjne poparcie w Stanach Zjednoczonych, które chcą zaoferować pomoc państwom regionu w odpieraniu rosyjskiej i chińskiej ekonomicznej presji – powiedział Andrew Wrobel, partner założyciel Emerging Europe. – Naszym zadaniem jako organizacji, której celem jest zrównoważony rozwój regionu w obszarach gospodarczym, społecznym i demokratycznym jest przygotowywanie debaty o przyszłości regionu z Ameryką oraz zaangażowanie sektora prywatnego w debacie – dodał Andrew Wrobel.

Konferencja online jest skierowana do polityków, przedsiębiorców, dziennikarzy mediów z regionu i przedstawicieli ośrodków badawczych. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Tony Housh – prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Cristian Bușoi – eurodeputowany, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Jarosław Ponder – dyrektor w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym. Swój udział w dyskusji potwierdzili także czołowi dziennikarze, m. in. Liz Claman z Fox Business Network i Kasia Madera z BBC.

Debatę poprzedza badanie, którego uczestnikami są dyplomaci i członkowie ośrodków analitycznych. Jego wyniki zostaną opublikowane w raporcie, który zostanie opracowany po debacie i zostanie szeroko rozdystrybuowany wśród kluczowych podmiotów we wszystkich 23 europejskich krajach wspieranych przez Emerging Europe.