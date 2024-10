Bez rewolucji w Polsacie. Syn Solorza nadal prezesem

Mimo medialnych spekulacji syn Zbigniewa Solorza nie został odwołany z funkcji prezesa Telewizji Polsat. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników żaden członek zarządu spółki nie został zdymisjonowany. Przyjęto jednak uchwałę, która ogranicza kompetencje Piotra Żaka.

Jak podała „Gazeta Wyborcza” nie poruszono w ogóle kwestii dymisji we władzach spółki, co się działo podczas posiedzeń w grupie energetycznej ZE PAK oraz Cyfrowym Polsacie (z rad nadzorczych Solorz usunął swoich synów)”.

Zamiast tego zapadła uchwała o zmianie umowy spółki. W jej wyniku, przy kluczowych decyzjach nie będzie potrzebny podpis prezesa. Wystarczy podpis jednej osoby z zarządu i prokurenta.

We wtorek pełnomocnik dzieci Solorza, wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że córka i synowie nadal nie mają swobodnego kontaktu z ojcem.

Wcześniej pozbył się dwóch synów

7 października Zygmunt Solorz odwołał swoich synów, Tobiasa Solorza i Piotra Żaka, z rady nadzorczej ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin),

Odwołanie synów z rady nadzorczej ZE PAK to tylko jeden z elementów szerszego konfliktu rodzinnego. Pod koniec września Solorz wysłał list do pracowników Grupy Polsat Plus, w którym zapowiedział działania mające na celu odsunięcie swoich dzieci od władzy w spółkach. Według miliardera, „angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach ani do budowania lepszej przyszłości”.

Dzieci Solorza – Tobias, Piotr oraz córka Aleksandra – wcześniej skierowały własny list do zarządów i rad nadzorczych spółek należących do imperium Solorza. W liście tym, opublikowanym przez „Gazetę Wyborczą”, wyraziły zaniepokojenie, twierdząc, że dobro spółek jest zagrożone przez osoby dążące do przejęcia kontroli nad biznesem. Sugerowano menedżerom, aby „ostrożnie przyjmowali polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości”

Sukcesja i napięcia w rodzinie

Z informacji opublikowanych przez „Gazetę Wyborczą” wynika, że dzieci Solorza zarzucają jego czwartej żonie, Justynie Kulce, próbę przejęcia kontroli nad rodzinnym majątkiem. Relacje między Solorzem a jego dziećmi są dodatkowo utrudnione przez jego obecność we Włoszech i ograniczony kontakt. Dzieci kwestionują ważność jego obecnego małżeństwa i podejrzewają Kulkę o wpływ na polityczne uwikłanie Polsatu w relacje z rządem PiS.

Szerszy kontekst biznesowy

Zygmunt Solorz, kontrolujący ponad 65 proc. akcji ZE PAK oraz większościowe udziały w Grupie Polsat Plus, od lat buduje swoje imperium obejmujące telekomunikację, media, energetykę i deweloperkę. Jego działalność gospodarcza ma strategiczne znaczenie dla polskiego rynku, a zmiany w zarządzie Cyfrowego Polsatu mogą mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla firmy, ale także dla rynku mediów i telekomunikacji w Polsce.

>>>> Biznes Zygmunta Solorza: rodzinne napięcia i walka o imperium

W 2023 roku Cyfrowy Polsat osiągnął 13,6 miliarda złotych przychodów, a jego spółki zależne zatrudniały ponad 8 tysięcy osób. Główne obszary działalności to sprzedaż usług telewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz inwestycje w odnawialne źródła energii, jak farmy wiatrowe i słoneczne. Spółka jest także jednym z liderów w rozwoju technologii 5G.