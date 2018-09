Kowalczyk: Reforma WFOŚ przyniosła 4 mln złotych oszczędności

Ubiegłoroczna reforma wojewódzkich funduszy ochrony środowiska przyniosła ponad 4 mln zł oszczędności; zmniejszyła się liczba członków zarządów i rad nadzorczych tych funduszy – poinformował w piątek minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk powiedział w piątek na konferencji prasowej, że liczba członków zarządów WFOŚ zmniejszyła się z 54 osób do 27, a rad nadzorczych – z 112 do 80 osób. „Dało to znaczące oszczędności, ponad 4 mln zł” – zaznaczył.

Ubiegłoroczne nowelizacje Prawa ochrony środowiska zmniejszyły liczbę członków zarządów wojewódzkich funduszy z pięciu do maksymalnie dwóch, jednej osoby oraz rad nadzorczych tych funduszy z siedmiu do pięciu osób.

Polska Agencja Prasowa