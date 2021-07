MON podpisał kontrakt na budowę fregat Miecznik dla Marynarki Wojennej Alert

ORP Gen. Tadeusz Kościuszko fot. YT

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził 27 lipca 2021 roku umowę na budowę trzech fregat wielozadaniowych na potrzeby Marynarki Wojennej. To ważny element w procesie modernizacji Marynarki Wojennej i zabezpieczenia polskich interesów na Morzu Bałtyckim, również w kontekście energetyki.

Marynarka Wojenna z fregatami

Zatwierdzona umowa dotyczy budowy trzech okrętów wojennych klasy fregata. Wykonawcami zamówienia ma być konsorcjum PGZ-Miecznik (PGZ Stocznia Wojenna oraz Remontowa Shipbuilding) wraz z partnerem zagranicznym. Partner ten ma zostać wyłoniony na przełomie 2021 i 2022 roku. Wtedy ma być również podany szczegółowy projekt okrętu oraz koncepcja technologiczna. Zgodnie z zapowiedziami, zatwierdzona umowa ma być największą w historii umową podpisaną pomiędzy MON, a polskim przemysłem zbrojeniowym.

Z nieoficjalnych informacji można wywnioskować, że do końca listopada będą trwać negocjacje z trzema zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi budową fregat dla Marynarki Wojennej.

Zgodnie z planem MON, pierwsza fregata zwodowana ma zostać cztery lata po podpisaniu umowy, tj. do końca 2024 roku. Później nastąpić ma jej wyposażenie oraz testy tak, aby do 2028 roku weszła na uzbrojenie MW. Pozostałe dwa okręty prawdopodobnie zostaną zbudowane po 2030 roku.

Zamówione okręty klasy fregata mają mieć charakter okrętów uniwersalnych, z naciskiem na wypełnianie zadań związanych z obroną przeciwlotniczą.

Dzisiejsza umowa jest istotna z perspektywy zabezpieczenia polskich interesów na Morzu Bałtyckim, które w najbliższych latach, głównie za sprawą inwestycji energetycznych (gazoporty w Świnoujściu i FSRU w Zatoce Gdańskiej, gazociąg Baltic Pipe, Morskie Farmy Wiatrowe, Naftoport w Gdańsku, podmorskie kable elektroenergetyczne łączące Polskę ze Szwecją i Litwą) nabierają szczególnego znaczenia.

Podpisana umowa określa ramy czasowe projektu na lata 2021-2034. Kontrakt rozłożony jest na cztery etapy. W ramach pierwszego etapu Konsorcjum przygotuje trzy projekty koncepcyjne platformy okrętowej ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW) wraz z propozycjami transferu technologii, ustanowienia potencjału produkcyjnego oraz wyceną i harmonogramem dostaw, które wsparte będą ofertami od zagranicznych poddostawców. Ten etap zostanie zakończony, gdy Inspektorat Uzbrojenia wybierze spośród zaoferowanych rozwiązań preferowany projekt okrętu.

Drugi etap to przygotowanie zaktualizowanego przemysłowego studium wykonalności (PSW) oraz projektu wstępnego na bazie pierwotnie wybranego. To tutaj rozpocznie się transfer technologii i wiedzy oraz przygotowywanie potencjału do rozpoczęcia produkcji – na tym etapie ustalone zostaną założenia budowy prototypu okrętu MIECZNIK wraz z ZSW – pierwszej jednostki z serii.

Po zakończeniu badań kwalifikacyjnych rozpocznie się etap trzeci, czyli produkcja dwóch jednostek seryjnych wraz z pakietami logistycznymi, obejmującymi wytworzenie bazy do bieżącej obsługi jednostek wraz z magazynem części zapasowych do kluczowych podzespołów i podsystemów okrętów – pakiety będą dostarczane dla wszystkich trzech okrętów. Dodatkowo elementem tego etapu będzie dostawa kompletnych pakietów środków bojowych dla wszystkich trzech Mieczników.

Mariusz Marszałkowski