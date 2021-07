Minister spraw zagranicznych spotkał się z władzami Niemiec. Wśród tematów m. in. Nord Stream 2 Alert

Zbigniew Rau i Annalena Baerbock. Źródło: Twitter

Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przebywa z wizytą w Berlinie. W jej trakcie spotkał on się z spotkania z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble (CDU), federalnym ministrem finansów Olafem Scholzem (SPD) oraz ze współprzewodniczącą partii Zielonych Annaleną Baerbock. Tematem rozmowy z Baerbock był m.in. Nord Stream 2.

Wizyta Zbigniewa Raua w Berlinie

W Niemczech trwa obecnie gorący okres kampanii przed wyborami do Bundestagu, które będą zwieńczeniem tzw. Superwahljahr, czyli okresu wyborczego w 2021 roku, kiedy to zostanie wybrany nowy parlament krajowy, a jednocześnie szereg parlamentów landowych. Tym samym zgodnie z zapowiedziami skończy się kariera polityczna Angeli Merkel, która po wrześniowych wyborach nie będzie się ubiegać o kolejne funkcje polityczne; w Berlinie zatem dojdzie do poważnych przemian politycznych, co było tematem rozmów polskiego ministra spraw zagranicznych z przedstawicielami władz Niemiec.

Jednym z tematów rozmów Zbigniewa Raua z kandydatką Zielonych na stanowisko kanclerza Annaleną Baerbock był kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2 – Polska od samego początku deklarowała się jako jego przeciwnik, a partie należące do tzw. Wielkiej Koalicji (CDU/CSU-SPD) w głównej mierze opowiadały się za jego budową. Partia Zielonych z kolei otwarcie krytykuje projekt niemiecko-rosyjski, niejednokrotnie wyrażając swój sprzeciw wobec niego jednocześnie z Polakami.

Michał Perzyński