Niemcy dokupują LNG by zmniejszyć zależność od Rosji

Dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Europa szuka alternatywnych dostaw gazu spoza Rosji a niemiecki Uniper zamawia dodatkowy miliard metrów sześciennych rocznie z Rotterdamu od października 2024 roku. To partner finansowy projektu Nord Stream 2 objętego sankcjami USA i zamrożonego w Niemczech.

Uniper kupi miliard metrów sześciennych gazu skroplonego rocznie od spółki Gate Terminal, będącej wspólnym przedsięwzięciem Vopak i Gasunie. Wcześniej zarezerwował u nich trzy miliardy. Uniper zamierza zwiększyć dostępność LNG w portfolio „w tych trudnych czasach”. W sumie zarezerwował około pięć miliardów metrów sześc. LNG korzystając z dostaw z różnych kierunków.

Inwazja Rosji na Ukrainie sprawiła, że Unia Europejska postanowiła zmniejszyć zależność od gazu rosyjskiego o 2/3 do końca tego roku i całkowicie najpóźniej do 2030 roku. Kraje unijne rozważają embargo na dostawy z Rosji, ale jeszcze nie podjęły takiej decyzji, natomiast działania militarne Rosjan stale zagrażają bezpieczeństwu dostaw przez Ukrainę, największy szlak przesyłowy gazu do Europy.

Wojciech Jakóbik