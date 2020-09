Orlen zakończył inwestycję polietylenu w Czechach Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen zakończył inwestycję Polietylenu 3 (PE3) w czeskim zakładzie w Litvínovie. Uruchomienie ostatniej części instalacji umożliwi skoncentrowanie się na produktach o najwyższej marży i co za tym idzie korzystnie przełoży się na wyniki finansowe całej Grupy. Polietylen znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, budowlanym, czy chemii domowej.

– Z determinacją realizujemy inwestycje i procesy akwizycyjne, które podniosą wartość i zapewnią konkurencyjność Grupy ORLEN w długiej perspektywie. W ten sposób budujemy pozycję spółki jako lidera transformacji energetycznej Polski. Umacniamy się również za granicą, właśnie poprzez rozwój na rynkach macierzystych. W ten sposób gwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale także całego regionu – mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zgodnie z zapowiedziami, zakończono test gwarancyjny części instalacji wytwarzającej polietylen czarny (tzw. Black Line). Wcześniej, w kwietniu br. odebrana została część instalacji wytwarzająca polietylen „naturalny” (tzw. Natural Line) dając możliwość wykorzystania pełnych mocy wytwórczych i produkcji zaawansowanych gatunków polietylenu naturalnego. Polietylen wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym, a także do wytwarzania m.in. konstrukcji budowalnych, rur, pojemników, w tym butelek, zbiorników czy opakowań. Moce produkcyjne nowej instalacji PE3, która zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę PE1, wyniosą 270 tys. ton rocznie. Jednocześnie kontynuowana będzie eksploatacja instalacji polietylenu PE2, o rocznej mocy produkcyjnej na poziomie 200 tys. ton. Dzięki uruchomieniu nowej inwestycji łączne moce wytwórcze czeskiego zakładu produkcyjnego w Litvinovie wzrosną z 320 do 470 tysięcy ton polietylenu rocznie. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 9,6 mld CZK.

Inwestycja pomoże zwiększyć wykorzystanie instalacji olefin i umożliwi głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej nie tylko w samej Grupie Unipetrol, ale również w całej Grupie Kapitałowej PKN ORLEN. Dzięki zastosowaniu nowych technologii spółka będzie mogła poszerzyć swoją działalność o nowe segmenty rynku i oferować produkty odpowiadające obecnym wymaganiom klientów.

PKN Orlen/Michał Perzyński