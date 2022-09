Baltic Pipe został otwarty. Pierwszy gaz popłynie nim pierwszego października Alert

We wtorek 27 września o godz. 11.00 w Goleniowie odbyła się uroczystość otwarcia gazociągu Baltic Pipe. Dostawy ruszą pierwszego października 2022 roku.

Konferencja z okazji otwarcia Baltic Pipe. Transmisja Polskiego Radia. Fot. BiznesAlert.pl

W uroczystości wzięli udział między innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, premier Danii Mette Frederiksen, minister do spraw ropy naftowej i energii Norwegii Terje Aasland oraz szefowa unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Energii Ditte Juul Jorgensen.

– To wielki dzień dla Polski, Danii, Norwegii i całej Unii Europejskiej. Po wielu latach dyskusji, politycznych sporów, dzisiaj wreszcie otwieramy gazociąg Baltic Pipe. Dzięki niemu wzmacniamy suwerenność naszego kraju i i niezależność od dostaw z Rosji. Chciałbym tutaj wyróżnić Piotra Naimskiego, który z wielkim zaangażowaniem realizował ten projekt. Cała procedura rozpoczęła się w 2016 roku i wówczas mało kto spodziewał się, że uda się przeprowadzić to przedsięwzięcie w terminie. Było wiele przeszkód do pokonania i cieszę się, że udało się tego dokonać – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Dziś kończy się era dominacji Rosji w sektorze gazu. Otwieramy nową epokę bezpieczeństwa energetycznego, której ważną częścią jest udział Polski, Norwegii i Danii. Od wielu lat Polska przestrzegała przed tym, co obecnie obserwujemy. Niestety te przewidywania się sprawdziły. Baltic Pipe jest przeciwieństwem Nord Stream 1 i Nord Stream 2, czyli broni Putina – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Gazociąg składa się z pięciu elementów. Są to połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowana trasa przesyłu gazu przez Danię, tłocznia gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorski gazociąg z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym, oraz dodatkowe elementy polskiego systemu przesyłowego. Będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu rocznie do Polski i trzy miliardy metrów sześc. z naszego kraju do Danii.

Baltic Pipe rozpocznie pracę w sobotę pierwszego października. Oddanie gazociągu do użytku otwiera nowy szlak dostaw gazu ziemnego do do Polski, który wydobywany na Morzu Norweskim i transportowany przez teren Danii oraz obszar Morza Bałtyckiego trafi na polskie wybrzeże w województwie zachodniopomorskim.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez operatorów sieci przesyłowej: polski Gaz-System i duński Energinet. Część inwestycji realizowana przez Gaz-System polegała na wybudowaniu 275 km gazociągu podmorskiego od miejscowości Faxe w Danii do miejscowości Pogorzelica w Polsce oraz 231 km gazociągów krajowych na trasach Goleniów – Lwówek i Niechorze – Płoty. W ramach projektu zostały także rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowie i Odolanowie oraz wybudowana od podstaw tłocznia Gustorzyn. Połączenie w miejscowości Lwówek gazociągu z Baltic Pipe z Korytarzem Północ-Południe umożliwi dostarczanie sprowadzanego z Szelfu Norweskiego gazu ziemnego do odbiorców w zachodniej i południowej Polsce, a dzięki tłoczni w Gustorzynie zostanie on rozprowadzony w centralnej i wschodniej części kraju.

Gaz-System/Jędrzej Stachura