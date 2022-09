PGNiG wykorzysta co najmniej 80 procent przepustowości Baltic Pipe Alert

PGNiG poinformowało, że w 2023 roku będzie mogło sprowadzić z Norwegii do Polski przez Baltic Pipe co najmniej 6,5 mld m sześc. gazu ziemnego. To oznacza, że wypełni co najmniej 80 procent zarezerwowanej przepustowości nowego gazociągu.

Rury gazociągu Baltic Pipe fot. Gaz-System

Spółka podaje, że w 2024 roku wolumen dostaw wzrośnie o ponad miliard metrów sześc., a stopień wykorzystania zarezerwowanej przez PGNiG mocy przesyłowej Baltic Pipe przekroczy 90 procent.

Udane rozmowy z dostawcami gazu działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym sprawiły, że PGNiG posiada zdywersyfikowany portfel pozyskiwania gazu do Baltic Pipe. Obejmuje on zarówno kontrakty, jak i wydobycie własne PGNiG Upstream Norway, co ma zapewniać ok. 6,5 mld m sześc. w 2023 i ok. 7,7 mld m sześc. w 2024 roku. Stanowi to ok. 80-90 procent z ok. 8 mld m sześc. przepustowości Baltic Pipe, którą zarezerwowało PGNiG.

Spółka podaje, że dalej prowadzi rozmowy z dostawcami gazu działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, aby zapewnić optymalne wykorzystanie zarezerwowanej przepustowości Baltic Pipe w kolejnych latach.

PGNiG/Jędrzej Stachura