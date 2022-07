CBA bada nieprawidłowości przetargów budowlanych. Były kierownik PSG został zatrzymany Alert

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przetargach i pracach budowlanych, w tym budowie gazociągów. Funkcjonariusze przesłuchiwali już byłego kierownika Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), a w tym tygodniu zatrzymali kolejnego przedsiębiorcę z Warszawy.

fot. CBA

CBA bada informacje o nieprawidłowościach w przetargach budowlanych na terenie całej Polski. Sprawa dotyczy żądania lub przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniąca funkcję kierowniczą w Polskiej Spółce Gazownictwa w zamian za nadużywanie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków polegających na utrudnianiu przetargów publicznych, wchodzeniu w porozumienie z innymi osobami oraz działaniach stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalne czynności preferencyjne przy okazji przeprowadzonych postępowań przetargowych – czytamy w komunikacie.

– W trakcie prowadzonych czynności zebrano materiał dowodowy świadczący o tym, że były Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wlkp. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. żądał a następnie przyjął od ustalonych przedsiębiorców co najmniej 160 tys. zł przy okazji przeprowadzanych postępowań przetargowych przez Spółkę. Łapówka stanowiła ,,wynagrodzenie” w zamian za niedopuszczalne czynności preferencyjne polegające między innymi na: celowym wydłużaniu terminów składania ofert, przygotowywaniu kosztorysów na rzecz oferentów, zapewnieniu możliwości wykonania robót dodatkowych oraz innych czynności zapewniających uznanie wybranych ofert za najkorzystniejsze. Działanie to doprowadziło do uzyskania przez tych przedsiębiorców zlecenia usług między innymi w zakresie budowy gazociągów wysokiego ciśnienia, innych usług budowlanych, a także opracowania koncepcji gazyfikacji budowy gazociągów – podaje CBA.

Korzyści majątkowe miały być zapłatą za fikcyjne usługi doradcze.

We wtorek funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA zatrzymali specjalistę ds. przetargów jednej z warszawskich firm budowlanych mającej oddział w Chorzowie. Według biura, mężczyzna porozumiewał się z zatrzymanymi wcześniej osobami i brał udział w przekazywaniu korzyści majątkowych osobie, która dopuszczała się czynów nieuczciwej konkurencji. Usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Centralne Biuro Antykorupcyjne/Jędrzej Stachura